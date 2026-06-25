信州がマイク・ダウムと契約継続…今季17.9得点の大黒柱、Bプレミア初年度も残留決定

6月25日、信州ブレイブウォリアーズは、マイク・ダウムと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

アメリカ出身で現在30歳のダウムは、206センチ107キロのパワーフォワード兼センター。南ダコタ州立大学を経て、スペイン、イタリア、トルコ、セルビアのクラブでプレーし、2025－26シーズンから信州へ加入した。

Bリーグ初参戦となった今シーズンは、B2リーグ戦54試合に出場し、48試合に先発。1試合平均26分39秒のプレータイムでチーム最多となる17.9得点に加え、6.0リバウンド、2.2アシストを記録した。3ポイント成功率は39.2パーセントをマークし、チームの主要な得点源として存在感を示した。

Bプレミア初年度も信州に残留することが決まったダウムは、クラブを通じて次のようにコメントした。

「ここまで待たせた甲斐があったと思ってもらえたら幸いです。また信州に戻り、Bプレミアでこのチームを代表して戦えることをとても楽しみにしています。夏の終わりに長野へ戻り、ホワイトリングで皆さんと再会し、素晴らしいシーズンを共に過ごせるのが待ちきれません！いつも温かいご声援をありがとうございます。Go Warriors!」





【動画】長距離砲も備えるダウムのプレーハイライト映像