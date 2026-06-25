セレスが２６年１２月期最終利益予想を上方修正◇ セレスが２６年１２月期最終利益予想を上方修正◇

セレス<3696.T>がこの日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、最終利益を１６億円から５９億円（前期比２．４倍）に上方修正し、期末一括配当予想を６０円から９０円（前期８０円）へ増額修正した。



持ち分法適用関連会社であるビットバンクに関する基本合意書をＳＢＩホールディングス<8473.T>などと締結し、保有するビットバンク株式全てを売却するのに伴い、関係会社株式売却益約５５億円を特別利益として計上することなどが要因。なお、売上高３５７億円（前期比２０．４％増）、営業利益２８億円（同２０．０％増）は従来見通しを据え置いている。



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出所：MINKABU PRESS