千葉、GK岡本享也の復帰を発表…25年8月から宮崎に期限付き移籍
ジェフユナイテッド千葉は25日、テゲバジャーロ宮崎に期限付き移籍していたGK岡本享也の復帰を発表した。
岡本はクラブを通じ、「ジェフに関わるすべての皆様へ このたび、ジェフに復帰することとなりました。再びジェフのエンブレムを胸に、皆様とともに闘えることを心から嬉しく思います。チームの勝利のために全力を尽くし、ピッチ内外で成長を続けながら、ジェフのために戦います。応援よろしくお願いいたします!」とコメント。
また、25年8月からプレーした宮崎のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「テゲバジャーロ宮崎に関わる皆様 この度、テゲバジャーロを離れることになりました。僕が加入して約1年。短いようで、非常に濃い時間を過ごせたと個人的に思います。宮崎の地でともに闘ったスタッフの皆さん、選手をはじめいつも僕たちのことを考えて準備してくれたフロントスタッフの皆さん、食事を提供してくださった会社の皆さん、スポンサー様、ファン・サポーターの皆様と共闘した時間は僕にとって大きな財産となりました。どの瞬間も宮崎総力戦だったと改めて実感するとともに、大きな感謝を伝えさせて下さい。大熊監督は試合前によく「感情ではなく想いを大切にしなさい」と仰います。僕はこれからもどんな時も想いを持ち、想いを託してもらえる人となれる様に、そして日々成長できる様に、倦まず弛まず精進します。最後になりますが、約1年間本当にお世話になりありがとうございました」とコメントしている。
岡本はクラブを通じ、「ジェフに関わるすべての皆様へ このたび、ジェフに復帰することとなりました。再びジェフのエンブレムを胸に、皆様とともに闘えることを心から嬉しく思います。チームの勝利のために全力を尽くし、ピッチ内外で成長を続けながら、ジェフのために戦います。応援よろしくお願いいたします!」とコメント。