「9組中3組が助けてくれれば…」自力突破に失敗し、“他国の慈悲”を祈るしかない韓国代表の現実【北中米W杯】

韓国は自力でのワールドカップ決勝トーナメント進出の機会を逃した。だからといって、すべての可能性が消え去ったわけではない。

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ホン・ミョンボ監督率いるサッカー韓国代表は6月25日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ・グループ第3節で南アフリカに0-1で敗れた。

これにより韓国は1勝2敗、勝ち点3でグループA3位にとどまった。引き分け以上で2位通過となったが、南アフリカに一撃を食らい、自力での決勝トーナメント進出に失敗した。

グループAの最終順位も確定した。メキシコはチェコを3-0で破り3戦全勝、勝ち点9で1位となった。南アフリカは韓国を下して1勝1分1敗、勝ち点4で2位に浮上した。韓国は勝ち点3で3位、チェコは1分2敗の最下位で大会を終えた。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

ここから韓国は、他のグループの3位チームと競わなければならない。

北中米ワールドカップは本大会の参加国が48カ国に増えたため、各組1〜2位の24チームと、各組3位のうち成績上位の8チームが決勝トーナメント（32強）に進出する。

勝ち点3、得失点差-1の韓国にとって大きなポイントは、グループC3位のスコットランドを上回っている点だ。スコットランドは勝ち点3で3位となったが、得失点差で韓国を下回っている。韓国はすでに、各組3位同士の争いにおいて少なくとも1チームを上回っている状態だ。

すでにグループステージ全日程が終了した組では、グループB3位のボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点4とし、韓国を上回っている。

したがって、残る9つのグループの結果が重要となる。グループDからグループLのうち3つのグループの3位チームを韓国が上回ることができれば、12チーム中8チーム以内に入ることができる。

グループDではパラグアイ（勝ち点3、得失点差-2）とオーストラリア（勝ち点3、得失点差±0）の直接対決が重要だ。両チームが引き分けると韓国には不利になるため、勝敗がつかなければならない。パラグアイが2点差以上で勝つか、あるいはオーストラリアが勝利すれば、韓国に有利な流れとなる。

グループEではドイツとコートジボワールの“勝利”が必要だ。ドイツがエクアドル（勝ち点1、得失点差-1）、コートジボワールがキュラソー（勝ち点1、得失点差-6）を下せば韓国に有利となる。

グループFでは日本の大勝が必要だ。日本がスウェーデン（勝ち点3、得失点差±0）を2点差以上で破れば、韓国の3位争いの後押しとなる。

グループGではエジプトがイラン（勝ち点2、得失点差±0）を下さなければならない。同時に、ベルギー（勝ち点2、得失点差±0）対ニュージーランド（勝ち点1、得失点差-2）で勝敗がつけば、韓国に有利な条件が整う。

グループHの条件は比較的単純だ。スペインがウルグアイ（勝ち点2、得失点差±0）に勝利すれば韓国に有利となる。

グループIでは、セネガル（勝ち点0、得失点差-3）とイラク（勝ち点0、得失点差-6）の直接対決が鍵を握る。両チームが引き分けるか、イラクが勝利すれば韓国に有利となる。セネガルが勝利するとしても、1点差にとどまれば韓国にとっては悪くない結果だ。

グループJでは、オーストリア（勝ち点3、得失点差±0）対アルジェリア（勝ち点3、得失点差-2）が観点となる。引き分けは避けなければならない。オーストリアが勝てば得失点差に関係なく韓国に有利となり、アルジェリアが勝つ場合には2点差以上の勝利が必要だ。

グループKでは、ウズベキスタン（勝ち点0、得失点差-7）がコンゴ民主共和国（勝ち点1、得失点差-1）を相手に勝つか引き分ければ韓国に有利となる。

グループLでは、ガーナがクロアチア（勝ち点3、得失点差-1）を下さなければならない。

まとめると、韓国はD、E、F、G、H、I、J、K、L組の9つの条件のうち、3つ以上が満たされれば決勝トーナメント進出の可能性が大きく高まる。

すでにC組のスコットランドを上回っている状況であるため、残る組3位のチームのうち、追加で2〜3チームを下に置くだけでいい。

もっとも、韓国が置かれた状況は「悔やまれる」の一言では表現しがたい。

南アフリカ戦で引き分けていれば、複雑な計算は必要なかった。組2位で決勝トーナメントにストレートインできたはずだ。だが、0-1の敗戦によって、運命を他のスタジアムに委ねることになってしまった。

希望は残されている。残り9つのグループのうち、3つだけ味方してくれればいい。

韓国はここから、選手たちの疲労回復を図りつつ、他のグループの結果を見守ることになる。

（記事提供＝OSEN）