ILLITモカが赤髪ぱっつんボブで印象ガラリ！キティ×綾波レイルックも着こなし「二次元感たっぷり」「最高にクール」と反響

【写真・動画】ILLITモカ、金髪内巻きボブや赤髪ボブを披露！①②【写真】普段の黒髪ルックのモカ①②

ILLIT（アイリット）のMOKA（モカ）が、金髪の内巻きボブや赤髪のぱっつんボブなど、様々なヘアスタイルで登場した。

■ILLITモカがボブヘアで「おつかれSUMMER」をダンス

これは韓国のファッション誌『W Korea』のSNSで公開されたもの。モカはまず金髪ボブヘアで花柄のシャツ、ハローキティと『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する綾波レイがコラボしたトップス、ボリューム感あるスカートを纏い、躍動感あふれるポーズを取っている。

また3、4枚目ではブルーが爽やかな花柄パンツルックを披露。そして5、6枚目では鮮やかな赤髪のぱっつんボブスタイルにチェンジし、ブラックレザーのパンツルックを着こなして、普段のガーリーな姿とは異なるクールな魅力を見せた。そして7、8枚目では曲線カットが特徴的なレザージャケット、個性的な帽子を被ったスタイルを披露している。

SNSでは「赤髪似合うね！」「赤髪モカ最高にクール」「赤髪ボブ似合ってて凄い」「スタイル良すぎ」「二次元感たっぷりで楽しかっただろうな」「大天才すぎる」「モカちゃんのショート大好き」など、反響を集めている。

またこれらの衣装を纏ったモカが、HALCALI「おつかれSUMMER」に乗せてダンスする動画も公開された。