　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

78896.14　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
76335.78　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
75453.47　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
73565.86　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
72757.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

72366.34　　★日経平均株価25日終値

70997.87　　6日移動平均線
70431.70　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
70060.87　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
69807.48　　均衡表転換線(日足)
69174.97　　新値三本足陰転値
68235.58　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
67364.57　　25日移動平均線
66557.04　　均衡表基準線(日足)
65879.97　　均衡表転換線(週足)
64668.26　　ボリンジャー:-1σ(25日)
64527.61　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62905.30　　13週移動平均線
61971.96　　ボリンジャー:-2σ(25日)
61515.35　　均衡表基準線(週足)
60780.92　　均衡表雲上限(日足)
60481.21　　75日移動平均線
59275.66　　ボリンジャー:-3σ(25日)
58623.53　　26週移動平均線
57575.02　　ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
54140.15　　200日移動平均線
52719.45　　ボリンジャー:-1σ(26週)
52244.74　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
46914.46　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46815.37　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
40911.28　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　70.61(前日75.10)
ST.Slow(9日)　　77.30(前日85.36)

ST.Fast(13週)　 93.64(前日88.49)
ST.Slow(13週)　 91.35(前日89.63)

［2026年6月25日］

株探ニュース