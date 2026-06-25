【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
78896.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)
76335.78 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75453.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)
73565.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)
72757.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72366.34 ★日経平均株価25日終値
70997.87 6日移動平均線
70431.70 ボリンジャー:＋2σ(26週)
70060.87 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69807.48 均衡表転換線(日足)
69174.97 新値三本足陰転値
68235.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67364.57 25日移動平均線
66557.04 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
64668.26 ボリンジャー:-1σ(25日)
64527.61 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62905.30 13週移動平均線
61971.96 ボリンジャー:-2σ(25日)
61515.35 均衡表基準線(週足)
60780.92 均衡表雲上限(日足)
60481.21 75日移動平均線
59275.66 ボリンジャー:-3σ(25日)
58623.53 26週移動平均線
57575.02 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
54140.15 200日移動平均線
52719.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
52244.74 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46914.46 ボリンジャー:-3σ(13週)
46815.37 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
40911.28 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 70.61(前日75.10)
ST.Slow(9日) 77.30(前日85.36)
ST.Fast(13週) 93.64(前日88.49)
ST.Slow(13週) 91.35(前日89.63)
［2026年6月25日］
株探ニュース
78896.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)
76335.78 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75453.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)
73565.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)
72757.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72366.34 ★日経平均株価25日終値
70997.87 6日移動平均線
70431.70 ボリンジャー:＋2σ(26週)
70060.87 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69807.48 均衡表転換線(日足)
69174.97 新値三本足陰転値
68235.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67364.57 25日移動平均線
66557.04 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
64668.26 ボリンジャー:-1σ(25日)
64527.61 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62905.30 13週移動平均線
61971.96 ボリンジャー:-2σ(25日)
61515.35 均衡表基準線(週足)
60780.92 均衡表雲上限(日足)
60481.21 75日移動平均線
59275.66 ボリンジャー:-3σ(25日)
58623.53 26週移動平均線
57575.02 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
54140.15 200日移動平均線
52719.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
52244.74 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46914.46 ボリンジャー:-3σ(13週)
46815.37 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
40911.28 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 70.61(前日75.10)
ST.Slow(9日) 77.30(前日85.36)
ST.Fast(13週) 93.64(前日88.49)
ST.Slow(13週) 91.35(前日89.63)
［2026年6月25日］
株探ニュース