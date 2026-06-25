ニレコ <6863> [東証Ｓ] が6月25日大引け後(16:30)に配当修正を発表。7月31日割当の1→3の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の105円→35円(株式分割前換算では105円)に修正したが、実質配当は変わらない。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

１)株式分割の目的株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。２)株式分割の概要（１）分割の方法2026年７月31日（金曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、３株の割合をもって分割する。（２）分割により増加する株式数i 株式分割前の発行済株式総数 7,350,000株ii 今回の分割により増加する株式数 14,700,000株iii 株式分割後の発行済株式総数 22,050,000株iv 株式分割後の発行可能株式総数 88,200,000株（３）日 程i 基準日公告日 2026年7月16日（予定）ii 基準日 2026年７月31日（予定）iii 効力発生日 2026年８月 １日（予定）（４）新株予約権行使価格の調整今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの権利行使価額を2026年８月１日以後、次のとおり調整いたします。また、行使されていない新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、100株から300株に調整いたします。新株予約権（発行決議日） 行使価格 調整前 調整後2010年５月31日 1円 1円※2011年５月30日 1円 1円※2012年５月28日 1円 1円※2013年５月27日 1円 1円※2014年５月26日 1円 1円※2015年５月25日 1円 1円※2016年５月30日 1円 1円※2017年５月29日 1円 1円※2018年５月28日 1円 1円※2019年５月27日 1円 1円※2020年５月25日 1円 1円※2021年６月24日 1円 1円※2022年５月30日 1円 1円※2023年５月29日 1円 1円※※いずれも実質的な行使価格の調整はありません。３）定款の一部変更について （１）変更の理由今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年８月１日をもって当社定款の一部を変更いたします。 （２）変更内容変更内容は以下のとおりです。（下線部分は変更箇所を示しています。）現行定款 第 ６ 条（発行可能株式総数） 当会社の発行可能株式総数は3,940万株とする。変更後定款第 ６ 条（発行可能株式総数） 当会社の発行可能株式総数は8,820万株とする。（３）変更の日程取締役会決議日 2026年６月25日（木） 効力発生日 2026年８月 １日（土）４）配当予想の修正について今回の株式分割に伴い、2026年５月14日付で公表いたしました2027年３月期の１株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。これは、株式分割の実施に伴う調整を行うとともに、中間配当金額と期末配当金額の配分を変更するものです。通期配当金額予想は分割前1株105円（分割後1株35円）となり、総額の変更はありません。