[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1730銘柄・下落830銘柄（東証終値比）
6月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2655銘柄。東証終値比で上昇は1730銘柄、下落は830銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが156銘柄、値下がりは65銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3696> セレス 2045 +346（ +20.4%）
2位 <7578> ニチリョク 78.8 +9.8（ +14.2%）
3位 <4446> リンクユーＧ 757 +69（ +10.0%）
4位 <9256> サクシード 5030 +320（ +6.8%）
5位 <8254> さいか屋 270 +16（ +6.3%）
6位 <3681> ブイキューブ 9.4 +0.4（ +4.4%）
7位 <7068> ＦフォースＧ 501.2 +20.2（ +4.2%）
8位 <2001> ニップン 2907.1 +102.1（ +3.6%）
9位 <7018> 内海造 9390 +320（ +3.5%）
10位 <2121> ＭＩＸＩ 2640 +88（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6279> 瑞光 834 -91（ -9.8%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 2126 -204（ -8.8%）
3位 <2354> ＹＥデジタル 830 -77（ -8.5%）
4位 <6620> 宮越ＨＤ 711 -46（ -6.1%）
5位 <6963> ローム 5349.8 -310.2（ -5.5%）
6位 <6676> ＢＵＦ 2400 -107（ -4.3%）
7位 <8276> 平和堂 2480 -81（ -3.2%）
8位 <6085> アーキテクツ 290.9 -9.1（ -3.0%）
9位 <4073> ジィ・シィ 415 -12（ -2.8%）
10位 <4680> ラウンドワン 1141.1 -31.9（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7013> ＩＨＩ 2778 +59.0（ +2.2%）
2位 <4004> レゾナック 17999 +229（ +1.3%）
3位 <6861> キーエンス 78345 +975（ +1.3%）
4位 <4043> トクヤマ 5208.1 +58.1（ +1.1%）
5位 <4307> 野村総研 4311.1 +44.1（ +1.0%）
6位 <8015> 豊田通商 6060.9 +60.9（ +1.0%）
7位 <6724> エプソン 2795.2 +27.7（ +1.0%）
8位 <6723> ルネサス 4890 +46（ +0.9%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3827 +33（ +0.9%）
10位 <6473> ジェイテクト 2063.5 +17.5（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 5349.8 -310.2（ -5.5%）
2位 <6504> 富士電機 14000 -290（ -2.0%）
3位 <6954> ファナック 7305.7 -51.3（ -0.7%）
4位 <4063> 信越化 7105 -45（ -0.6%）
5位 <4568> 第一三共 2553 -13.5（ -0.5%）
6位 <6762> ＴＤＫ 3888.1 -19.9（ -0.5%）
7位 <7731> ニコン 2260.1 -9.4（ -0.4%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2383.1 -9.9（ -0.4%）
9位 <9984> ＳＢＧ 7090 -28（ -0.4%）
10位 <7951> ヤマハ 1143 -4.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3696> セレス 2045 +346（ +20.4%）
2位 <7578> ニチリョク 78.8 +9.8（ +14.2%）
3位 <4446> リンクユーＧ 757 +69（ +10.0%）
4位 <9256> サクシード 5030 +320（ +6.8%）
5位 <8254> さいか屋 270 +16（ +6.3%）
6位 <3681> ブイキューブ 9.4 +0.4（ +4.4%）
7位 <7068> ＦフォースＧ 501.2 +20.2（ +4.2%）
8位 <2001> ニップン 2907.1 +102.1（ +3.6%）
9位 <7018> 内海造 9390 +320（ +3.5%）
10位 <2121> ＭＩＸＩ 2640 +88（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6279> 瑞光 834 -91（ -9.8%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 2126 -204（ -8.8%）
3位 <2354> ＹＥデジタル 830 -77（ -8.5%）
4位 <6620> 宮越ＨＤ 711 -46（ -6.1%）
5位 <6963> ローム 5349.8 -310.2（ -5.5%）
6位 <6676> ＢＵＦ 2400 -107（ -4.3%）
7位 <8276> 平和堂 2480 -81（ -3.2%）
8位 <6085> アーキテクツ 290.9 -9.1（ -3.0%）
9位 <4073> ジィ・シィ 415 -12（ -2.8%）
10位 <4680> ラウンドワン 1141.1 -31.9（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7013> ＩＨＩ 2778 +59.0（ +2.2%）
2位 <4004> レゾナック 17999 +229（ +1.3%）
3位 <6861> キーエンス 78345 +975（ +1.3%）
4位 <4043> トクヤマ 5208.1 +58.1（ +1.1%）
5位 <4307> 野村総研 4311.1 +44.1（ +1.0%）
6位 <8015> 豊田通商 6060.9 +60.9（ +1.0%）
7位 <6724> エプソン 2795.2 +27.7（ +1.0%）
8位 <6723> ルネサス 4890 +46（ +0.9%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3827 +33（ +0.9%）
10位 <6473> ジェイテクト 2063.5 +17.5（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 5349.8 -310.2（ -5.5%）
2位 <6504> 富士電機 14000 -290（ -2.0%）
3位 <6954> ファナック 7305.7 -51.3（ -0.7%）
4位 <4063> 信越化 7105 -45（ -0.6%）
5位 <4568> 第一三共 2553 -13.5（ -0.5%）
6位 <6762> ＴＤＫ 3888.1 -19.9（ -0.5%）
7位 <7731> ニコン 2260.1 -9.4（ -0.4%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2383.1 -9.9（ -0.4%）
9位 <9984> ＳＢＧ 7090 -28（ -0.4%）
10位 <7951> ヤマハ 1143 -4.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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