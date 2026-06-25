　6月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2655銘柄。東証終値比で上昇は1730銘柄、下落は830銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが156銘柄、値下がりは65銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3696>　セレス　　　　　　 2045　　+346（ +20.4%）
2位 <7578>　ニチリョク　　　　 78.8　　+9.8（ +14.2%）
3位 <4446>　リンクユーＧ　　　　757　　 +69（ +10.0%）
4位 <9256>　サクシード　　　　 5030　　+320（　+6.8%）
5位 <8254>　さいか屋　　　　　　270　　 +16（　+6.3%）
6位 <3681>　ブイキューブ　　　　9.4　　+0.4（　+4.4%）
7位 <7068>　ＦフォースＧ　　　501.2　 +20.2（　+4.2%）
8位 <2001>　ニップン　　　　 2907.1　+102.1（　+3.6%）
9位 <7018>　内海造　　　　　　 9390　　+320（　+3.5%）
10位 <2121>　ＭＩＸＩ　　　　　 2640　　 +88（　+3.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6279>　瑞光　　　　　　　　834　　 -91（　-9.8%）
2位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 2126　　-204（　-8.8%）
3位 <2354>　ＹＥデジタル　　　　830　　 -77（　-8.5%）
4位 <6620>　宮越ＨＤ　　　　　　711　　 -46（　-6.1%）
5位 <6963>　ローム　　　　　 5349.8　-310.2（　-5.5%）
6位 <6676>　ＢＵＦ　　　　　　 2400　　-107（　-4.3%）
7位 <8276>　平和堂　　　　　　 2480　　 -81（　-3.2%）
8位 <6085>　アーキテクツ　　　290.9　　-9.1（　-3.0%）
9位 <4073>　ジィ・シィ　　　　　415　　 -12（　-2.8%）
10位 <4680>　ラウンドワン　　 1141.1　 -31.9（　-2.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2778　 +59.0（　+2.2%）
2位 <4004>　レゾナック　　　　17999　　+229（　+1.3%）
3位 <6861>　キーエンス　　　　78345　　+975（　+1.3%）
4位 <4043>　トクヤマ　　　　 5208.1　 +58.1（　+1.1%）
5位 <4307>　野村総研　　　　 4311.1　 +44.1（　+1.0%）
6位 <8015>　豊田通商　　　　 6060.9　 +60.9（　+1.0%）
7位 <6724>　エプソン　　　　 2795.2　 +27.7（　+1.0%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　　 4890　　 +46（　+0.9%）
9位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3827　　 +33（　+0.9%）
10位 <6473>　ジェイテクト　　 2063.5　 +17.5（　+0.9%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　 5349.8　-310.2（　-5.5%）
2位 <6504>　富士電機　　　　　14000　　-290（　-2.0%）
3位 <6954>　ファナック　　　 7305.7　 -51.3（　-0.7%）
4位 <4063>　信越化　　　　　　 7105　　 -45（　-0.6%）
5位 <4568>　第一三共　　　　　 2553　 -13.5（　-0.5%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 3888.1　 -19.9（　-0.5%）
7位 <7731>　ニコン　　　　　 2260.1　　-9.4（　-0.4%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2383.1　　-9.9（　-0.4%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7090　　 -28（　-0.4%）
10位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1143　　-4.5（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース