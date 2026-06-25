山本舞香、ピンク髪ショットを公開 5月に第1子妊娠を発表
俳優の山本舞香（28）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。ピンクの髪色のショットを公開した。
【写真】かわいい〜仲良しの友人の誕生日を祝ったピンク髪の山本舞香※3枚目
山本は「出逢って10年。おもいでたくさん。良い思い出もその逆も沢山沢山共有してるね。大事大事。だいすきだよーぅ Happy Birthday, Bestie.」と、モデル・大社カリンの誕生日を祝福した。
写真では大社とともに笑顔の過去のショットを複数公開した。中にはピンク色の髪色をした写真もあった。
山本は、27歳の誕生日である2024年10月13日にロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（32）との結婚を発表。Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYは今年2月26日に「充電期間」として活動休止を発表。山本は5月5日に第1子妊娠を報告していた。
【写真】かわいい〜仲良しの友人の誕生日を祝ったピンク髪の山本舞香※3枚目
山本は「出逢って10年。おもいでたくさん。良い思い出もその逆も沢山沢山共有してるね。大事大事。だいすきだよーぅ Happy Birthday, Bestie.」と、モデル・大社カリンの誕生日を祝福した。
写真では大社とともに笑顔の過去のショットを複数公開した。中にはピンク色の髪色をした写真もあった。
山本は、27歳の誕生日である2024年10月13日にロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（32）との結婚を発表。Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYは今年2月26日に「充電期間」として活動休止を発表。山本は5月5日に第1子妊娠を報告していた。