◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第1日（2026年6月25日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

日本ツアー参戦4試合目の朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）は4バーディー、2ボギーの70で回り上位でフィニッシュした。

“キューティフル”が時折強まる雨の中で堅実なゴルフを貫いた。前半で1つ伸ばして折り返し、後半の11番で5メートルを沈めて、16番で落としたものの、パー5の18番で2・5メートルにつけて有終のバーディーで締めくくった。

「雨が降って長い1日だった。無理しないでパーをキープする作戦だった。最終的にはアンダーパーで終わることができて良かった」。朴荽径はにっこりとほほ笑んだ。

韓国ツアー通算8勝を誇り、今年の全米女子オープンでは予選を通過し39位と健闘した。日本ツアーでも昨年のワールド・サロンパス・カップで8位に入り、今年3月のVポイント×SMBCレディースでは単独首位発進して14位となるなど実力に疑いはない。

愛らしいルックスで韓国ではアイドル的な人気を誇り「キュート」と「ビューティフル」を合わせた造語「キューティフル」の愛称で親しまれている。

この日はアイドルとの二刀流で注目を集める菅沼菜々と同組。同い年の2人はVポイント×SMBCレディースでも一緒に回っており、互いのインスタグラムをフォローし合うなど仲が良い。

日韓アイドル競演を終えた朴荽径は「ティーショットがまっすぐ飛ぶし、ロングパットも自信を持って攻めていくプレーに感嘆した」と菅沼を称賛し「日本のキューティフルだと思う」と和製キューティフルに指名した。

好スタートを切り日本ツアー初優勝も視界に入る。2日目以降は天候の悪化が懸念される中「天気は天気なので2オンしなくてもショートゲームに集中してスコアを落とさないようにしたい」と堅実なプレーを心掛ける。