吉川愛、撮影で動けない背後にゴキブリ「何百匹も歩いていた」 “虫待ち”も発生
俳優の吉川愛が25日、東京・亀戸の中央学院大学中央高校で行われた映画『口に関するアンケート』（7月3日公開）の公開直前！学校サプライズイベントに登壇した。
【写真】熱気に包まれ…サプライズ登場した板垣李光人＆綱啓永ら
上映イベントの終了後にキャスト陣がサプライズで登場。サインボール投げ入れなどが行われ、会場となった体育館は熱気に包まれていた。高校生たちに感想を聞き、その流れから“虫”の話題に。吉川は「虫関連は私が多くて。本当に虫がいっぱい出まして。1回、虫が出すぎてしまって10分〜15分ぐらい撮影が止まった」と振り返る。
板垣李光人は「あのロケ地は黒光するヤツがすごく多くて…」と苦笑いし、吉川は「私は逃げられなくて（笑）。後ろでカサカサと音がする。黒光のみんな知っているヤツが後ろを何百匹も歩く…。本当に事件でした」と“新感覚ホラー”の作品らしい恐怖体験を語っていた。
原作は、SNSを中心に「怖すぎて感想が言えない」と話題を呼び、累計32万部を突破した同名小説（ポプラ社）。女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、そしてスマートフォンよりも小さいサイズ感――手のひらサイズの装丁と60ページという短さながら、強烈な恐怖体験を提供する“新感覚ホラー”として注目を集めた。
物語は、心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに訪れた大学生たちの証言から始まる。翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消し、残されたのは食い違う5人の証言のみ。断片的な言葉から浮かび上がる“あの夜の真相”とは何なのか――。
このほか、俳優の綱啓永、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）も参加した。
【写真】熱気に包まれ…サプライズ登場した板垣李光人＆綱啓永ら
上映イベントの終了後にキャスト陣がサプライズで登場。サインボール投げ入れなどが行われ、会場となった体育館は熱気に包まれていた。高校生たちに感想を聞き、その流れから“虫”の話題に。吉川は「虫関連は私が多くて。本当に虫がいっぱい出まして。1回、虫が出すぎてしまって10分〜15分ぐらい撮影が止まった」と振り返る。
原作は、SNSを中心に「怖すぎて感想が言えない」と話題を呼び、累計32万部を突破した同名小説（ポプラ社）。女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、そしてスマートフォンよりも小さいサイズ感――手のひらサイズの装丁と60ページという短さながら、強烈な恐怖体験を提供する“新感覚ホラー”として注目を集めた。
物語は、心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに訪れた大学生たちの証言から始まる。翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消し、残されたのは食い違う5人の証言のみ。断片的な言葉から浮かび上がる“あの夜の真相”とは何なのか――。
このほか、俳優の綱啓永、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）も参加した。