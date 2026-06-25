SUPER EIGHTの横山裕（45）が25日、都内でフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（来月1日スタート、水曜後11・00）の制作会見に出席した。

6作目の刑事役。「この1年で刑事ドラマ3本やっている。9カ月犯人を追っている。犯人っているんですね〜」としみじみ話した。

トレードマークは革ジャン。昨年は日本テレビ「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務め、105キロを完走した。「去年の夏めちゃくちゃ暑かった。今年の夏も革ジャン着て暑い。いつまで俺革ジャン着てるんだろうと思います」と不安を話した。相棒役の関水渚（28）は「私より暑いはずなのに、暑い感じを出されない」と尊敬のまなざし。横山は「炎天下は知ってますからね。これからですね」と話し、「プレッシャーではありますけど、走り抜きます」と意気込んだ。

婚約者が猟奇殺人事件に巻き込まれたと確信した刑事（横山）が、生活安全課に異動しシリアルキラー（連続殺人犯）を追いかける。「人間ドラマが色濃く骨太」と作品の魅力を話した。

印象的な場面には鶏との“共演シーン”を上げ「鶏って言うこと聞かないですね。何回も撮り直しました」と回顧。鶏が暴れ回るという場面だったというが「鶏も何回もやったら疲れて動かなくなる。体感2時間、鶏待ちしました」とレア体験を話した。