ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が２５日、都内で行われたフジテレビ系主演ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（７月１日スタート、水曜・後１１時）の制作発表会に出席した。

講談社「ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画を実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると殺した人数が見えるという特異な“第六感女子”・黒井ヒナタ（関水渚）によるサスペンスで、２人は大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼“シリアルキラー”に立ち向かう。

作品にちなみ、怪物だと思うほどこだわりがあることを聞かれると、横山は突如「身近に怪物がいる」と告白。「週５（日）くらいでサウナに行くんですが、（店内で）一緒になる怪物がいて、”汗切りおじさん”って勝手に名付けている。８分くらい経つと、自分の汗を切り出す。やめてほしいねんな、ほんまに」と文句が止まらず。「サウナって人間性が出る。マナーを守って入らないといけないな」と続けた。

自分自身の入り方は「座禅（のポーズ）で、だいたい１２分くらい（入る）」。室内での過ごし方については「覚えたセリフをボソボソ言って、１２分以内に覚えられなかったらどんどん（入る時間が）長引いていく。集中できて、セリフが覚えやすい」と明かした。

会見の最後には、漫画の原作者である中村優児氏から贈られた色紙を紹介。「自分で言うのも何ですが、ちょっと似てますよね、僕。運命めいた感じがして、すごいうれしい」と笑みを浮かべていた。

共演の関水渚、奥野壮、山崎紘菜も出席した。