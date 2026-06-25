ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が２５日、都内で行われたフジテレビ系主演ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（７月１日スタート、水曜・後１１時）の制作発表会に出席した。

講談社「ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると殺した人数が見えるという特異な第六感女子・黒井ヒナタ（関水渚）によるサスペンス。２人は大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼・シリアルキラーに立ち向かう。

刑事役は６度目。「この１年で刑事ドラマ、３本やってるんですかね。だから私、９か月も犯人追っているんですよ」と告白。アクションシーンを褒められると「何かやれちゃう」とうれしそうに笑みを浮かべた。

この日の進行は、共演機会の多い関西テレビ・関純子アナウンサー。関アナが「刑事っぽくなりましたね」と絶賛すると、横山は「所作みたいなのは学んでいるので、何となくこうしたらいいのかなと監督と話している」と自信。「街を歩いていても（刑事の）所作が出る？」といじられると「そこまで刑事でやっていないので。でも楽しいですね、非現実的（なので）」と笑った。

劇中に、ニワトリが登場することを予告。「ニワトリって言うことを聞かない。監督はニワトリが暴れ回るシーンを撮りたかったけど、何回もやったら疲れて動かなくなる。ニワトリ待ちで体感２時間」。関アナが「ニワトリは“２話”」と宣伝すると、笑いが起こった。関水、奥野壮、山崎紘菜が共演する。