SOPHIA初の映像配信サブスクリプションサービス 「philosophia」スタート
SOPHIA初の映像配信サブスクリプションサービス「philosophia（フィロソフィア）」が、7月1日（水）より開始する。
「philosophia」は、SOPHIAのこれまでの活動を彩ってきた楽曲の数々を、デビュー前後から現在までのライブ映像や映像作品とともにスマートフォン・PCで見放題で楽しめるサブスクリプションサービス。サービス名は、SOPHIAと同バンドが初期より展開してきた映像作品シリーズ『philosophy』を掛け合わせたもの。
配信コンテンツ第1弾では、映像作品シリーズ『philosophy』を主軸に展開。1997年に発売されたSOPHIA初のミュージックビデオ集『philosophy-I』、デビューから2年後の1997年に開催したSOPHIA初の日本武道館公演＜TOUR’97 “CIRCUS”＞を収録の『philosophy-II』、1998年開催の＜TOUR’98 ALIVE＞を収録した『philosophy-III』など、SOPHIAバンド創世期の映像作品を中心に順次公開していく。
さらに今後は、ライブ有料生配信や、サービスの会員同士が一緒に映像を楽しめるWatch Partyなど、本サービスならではのスペシャルな企画も予定しているとのこと。
また、8月31日（月）までの入会者全員に、本サービスのために新たに撮り下ろしたSOPHIA5人の集合写真を使用したチェンジングカードがプレゼントされる。
「philosophia」
サービス開始日：2026年7月1日（水）
料金プラン：月額1,100円（税込）
年額 12,100円（税込）
対応デバイス：PC/タブレット/スマートフォン
早期入会特典：2026年8月31日（月）までに入会した方全員に、撮り下ろしチェンジングカードをプレゼント