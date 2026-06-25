SOPHIA初の映像配信サブスクリプションサービス「philosophia（フィロソフィア）」が、7月1日（水）より開始する。

「philosophia」は、SOPHIAのこれまでの活動を彩ってきた楽曲の数々を、デビュー前後から現在までのライブ映像や映像作品とともにスマートフォン・PCで見放題で楽しめるサブスクリプションサービス。サービス名は、SOPHIAと同バンドが初期より展開してきた映像作品シリーズ『philosophy』を掛け合わせたもの。

配信コンテンツ第1弾では、映像作品シリーズ『philosophy』を主軸に展開。1997年に発売されたSOPHIA初のミュージックビデオ集『philosophy-I』、デビューから2年後の1997年に開催したSOPHIA初の日本武道館公演＜TOUR’97 “CIRCUS”＞を収録の『philosophy-II』、1998年開催の＜TOUR’98 ALIVE＞を収録した『philosophy-III』など、SOPHIAバンド創世期の映像作品を中心に順次公開していく。

さらに今後は、ライブ有料生配信や、サービスの会員同士が一緒に映像を楽しめるWatch Partyなど、本サービスならではのスペシャルな企画も予定しているとのこと。

また、8月31日（月）までの入会者全員に、本サービスのために新たに撮り下ろしたSOPHIA5人の集合写真を使用したチェンジングカードがプレゼントされる。