南アフリカに0-1、予想外の惨劇をメディアはどう見た？

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は1勝2敗の勝ち点3でA組3位となり、自力で決勝トーナメント行きを決められなかった。韓国のメディアからは、突然のパフォーマンス低下を不思議がる声が上がっている。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情。その後も得点を奪えず試合を終えた。

韓国紙「スポーツソウル」は「南アフリカ・ショック 衝撃的な不振、ホン・ミョンボ号に何があったのか…コンディションはガタガタ、パフォーマンスは総崩れの難局」という記事を掲載。「韓国は突如、グループ最弱とされる南アフリカを相手に、パフォーマンスが急激に低下した。誰か一人の不振ではなかった。出場したほぼすべての選手が本来の姿を見せられなかった。ファン・インボムやソル・ヨンウら主力選手たちは、試合終盤に足がつり、まともに走ることすらできなかった」とコンディションを問題視した。

「戦術や戦略、采配（用兵術）を論じる前に、選手たちのコンディション自体がガタガタだった。現在のところ、到底理由の分からない不振だ。相手の戦力を考慮すれば、なおさら衝撃が大きい」と不思議がっている。

また「フィナンシャルニュース」は「戦術も、闘志も、切実さもなかった……メキシコのおかげで辛うじて『自動敗退』を免れたホン・ミョンボ号」という記事で「引き分けさえすれば32強進出を確定できるという甘え（油断）のせいだったのだろうか、それとも突然のモンテレイの猛暑によってコンディション調節に失敗したためだろうか。理由が何であれ弁解の余地のない、徹底して無気力な惨事だった」と伝えた。

「スポーツ朝鮮」も「ソン・フンミンがベンチ？ 戦術の不在？ その前に走れもしないのに、どうやって試合に勝つというのか」という記事を掲載。「選手たちの体が重すぎた。まるで集団で急性胃腸炎にでもかかったかのように見えるほど、足が全く動いていなかった。中盤でボールを受けに下がったり、上がったりする選手が誰ひとりいなかった」と、準備がうまくいっていなかったとの見方だ。



（THE ANSWER編集部）