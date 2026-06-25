中国地方は西部や瀬戸内側を中心に大雨になっており、このあと27日(土)にかけても瀬戸内側を中心に大雨になる見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分ご注意ください。

72時間雨量 山口県では200ミリ以上に この後も雨量が増える

今週の中国地方は梅雨本番の雨になっており、大雨になっている所もあります。今日25日(木)午後3時までの72時間降水量は、山口県で200ミリを超えています。また、瀬戸内側の西部を中心に100ミリを超え、広島県の西部で150ミリを超えています。

このあとも、中国地方は雨が降り、更に雨量が増える見込みです。すでに地盤の緩んでいる恐れもあるため、注意が必要です。また増水した河川には近づかないようにしましょう。

明日26日(金)局地的に激しい雨や雷雨 瀬戸内側を中心に大雨に

今夜から明日26日(金)の昼頃にかけては、西日本付近にのびる梅雨前線や日本海を進む低気圧の影響で、中国地方の広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。また、明日26日(金)の午後は、北上する台風7号周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になるでしょう。

中国地方は雨が降り、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。低い土地の浸水や河川の増水に注意が必要です。

また、24時間降水量は瀬戸内側で100ミリを超え、多い所では150ミリから200ミリとなる所もある見込みです。

これまでの雨ですでに地盤の緩んでいる所があるでしょう。土砂災害にもご注意ください。



なお、26日(金)は大雨や土砂災害の警報級の可能性が山口県や広島県、岡山県で「高」や「中」レベルとなっています(26日11時発表 早期注意情報より)。

27日(土)中国地方は東部を中心に断続的に雨

台風7号は25日(木)15時現在、宮古島の南を北寄りに進んでいます。このあと明日26日(金)にかけて沖縄や奄美へ接近したあと速度を速めながら、27日(土)の昼前にかけて四国沖を北東へ進むでしょう。また、27日(金)の午後は東海沖を北東へ進み、夜には関東の沖合へ進む見込みです。

また、台風8号が25日(木)15時現在、フィリピンの東の海上を北西へ進んでいます。このあと熱帯低気圧に変わりながら北上し、27日(土)朝には東海沖へ進む見込みです。



中国地方に台風の直接の影響はないものの、梅雨前線の活動は活発で、27日(土)は、中国地方の東部を中心に断続的に雨が降るでしょう。岡山県南部は27日(土)午前中は、大雨や土砂災害の警報級の可能性が「中」レベルとなっています。引き続き、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害にご注意ください。

新しい防災気象情報

5月末から、新しい防災気象情報が運用されています。新たな防災気象情報は、警戒レベルとそれに相当する情報が一緒に発表されるため、避難の判断がしやすくなるよう改善されています。

呼称が変わっても、避難の考え方やタイミングはこれまでと変わりません。自宅周辺など自分や家族の生活圏に危険な箇所があるかどうかを前もって確認し、それに対応する防災気象情報が発表されたとき、どのように安全な場所へ避難するか計画を立てておきましょう。

・警戒レベル3 高齢者等避難

・警戒レベル4 危険な場所から全員避難

・警戒レベル5 緊急安全確保

警戒レベル5はすでに災害が発生している、または目の前に迫っている状態で、避難のタイミングとしては手遅れとなっている可能性があります。必ず警戒レベル4までに危険な場所から避難を完了させることが大切です。