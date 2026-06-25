中国発「LABUBU」、W杯開会式に登場 スペイン語圏で高い人気
【新華社北京6月25日】メキシコ市のアステカ競技場で11日に行われたサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会開会式で、中国玩具大手、泡泡瑪特国際集団（ポップマート）のアートトイ「LABUBU（ラブブ）」の着ぐるみ2体が登場し、注目を集めた。中国発のオリジナルIP（知的財産）がW杯開会式に登場したのは初めてとなった。
ラブブは、香港特別行政区出身のイラストレーター、カシン・ロン氏が2015年に生み出したキャラクターで、近年は独特のアートトイスタイルを生かし、スペイン語圏市場でも存在感を高めている。
スペインでは、ポップマートがバルセロナとマドリードに相次いで常設店を開設し、購入希望者の列が最長4時間に達するほどの人気を見せた。アルゼンチンでも、25年第2四半期（4〜6月）に電子商取引（EC）プラットフォームを通じて販売されたラブブ関連商品の数量が1万6千点を超えた。
W杯開会式の舞台に立ったことは、ラブブの認知拡大を象徴する出来事となった。中国発の文化クリエーティブブランドが海外展開を進める中、ラブブはその代表例の一つとして注目を集めている。