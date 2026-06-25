一夜限りのエリア貸切も！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター『バック・トゥ・ホグワーツ』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年9月1日（火）より、『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年を祝うアニバーサリー・イベントを開催！

憧れの魔法界がスクリーンに初登場してから25周年の2026年、同じく開業から25周年の“お祭り騒ぎ”で盛り上がるパークで、映画の名シーンに全身でひたり、あの感動を思い出し、体感できる特別なプログラムを開催します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター『バック・トゥ・ホグワーツ』

「ハリー・ポッター」の世界でホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる「9月1日」は、世界中のファンが熱狂的に盛り上がる『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれる特別な日。

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にも、毎年多くのファンが集結、2026年もファンとともにお祝いする特別プログラムを開催します。

一夜限りのエリア貸切！『バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント』

開催日時：2026 年9月1日(火) 20: 30〜22:00

開催場所：『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター 』

参加申込：下記URLより「USJファン」へご登録の上、ご応募ください（7月1日 14:00~応募開始）』

USJファン｜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン｜USJ

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/fans?utm_source=PR&utm_medium=release&utm_content=0-46198__001&utm_campaign=non_26_fan_jp

応募期間：2026年7月1日（水）14:00頃〜7月14日（火）23: 59

※このイベントの応募にはUSJファンへの登録が必要です

※パークの入場には当日有効な入場券もしくは年間パスが必要です

貸切時間中に体験可能な稼働アトラクション/ショップ/カート：

・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー

・ホグワーツ ・キャッスルウォーク

・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ

・ハニーデュークス

・フィルチの没収品店

・オリバンダーの店

・バタービール ・カート ※「三本の箒 」前

・マジック・ニープ ・カート

・オリバンダーの店 横グッズカート

・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ 前グッズカート

※上記以外はオープンしていませんのでご注意ください ※当イベントの詳細は、公式WEBサイトにてご確認ください

9月1日当日、パーククローズ後のエリアをファン限定で貸し切る『バック・トゥ・ホグワーツ』スペシャル・イベントを開催！

特別な一夜の参加者には、“あの招待状”が届くかもしれません。

ファンだけが集う特別な空間で、ゆったりと映画の世界に浸りながら、魔法学校の生徒気分で楽しめるスペシャル・プログラムをご用意。

魔法学校のお気に入りの寮のローブや魔法の杖を身に着けて、映画さながらの魔法界にどっぷりと全身で入り込める特別な機会です。

さらに、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年を記念し、映画にも登場する「百味ビーンズ」をモチーフにしたオリジナルステッカーを先行配布（一般配布は9月2日から）するほか、参加者限定で先行入手できる特別なデジタルバッジもご用意します。

※このイベントには、事前抽選に当選したゲストのみが参加できます。当日券の配布はありません

パーク公式ファンプログラム『USJファン』登録者限定の「デジタルバッジ」が、期間限定の特別デザイン登場！

『バック・トゥ・ホグワーツ』開催期間中、パーク公式のファンプログラム『USJファン（無料）』に登録された方を対象に、『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』を訪れると獲得できる期間限定デジタルバッジをご用意。

バッジは、魔法魔術学校の寮をイメージしたデザインで、期間中は毎週異なるデザインが登場します。

【配布スケジュール】

・2026年 9月1日（火）〜 2026年 9月7日（月）グリフィンドール

・2026年 9月8日（火）〜 2026年9月14日（月）スリザリン

・2026年9月15日（火）〜 2026年9月21日（月）ハッフルパフ

・2026年9月22日（火）〜 2026年9月30日（水）レイブンクロー

さらに4種類のバッジをすべて集めると、5つ目のスペシャルデジタルバッジを獲得できます。

デザインは、ゲットしてからのお楽しみ！

※パークの入場には当日有効の入場券が必要です

※『バック・トゥ・ホグワーツ 』イベント実施期間は、2026年9月1日（火）から2026年9月30日（水）まで

『ホグワーツ・キャッスルウォーク』、 9月1日（火）から期間限定復活！

圧倒的クオリティで映画の世界を再現したホグワーツ城内を、特別なルートで実際に歩いて巡る人気アトラクション『ホグワーツ・キャッスルウォーク』が復活、2026年9月1日（火）から2027年1月17日（日）の期間限定で開催します。

ダンブルドア校長室を護る大きなグリフィン像や、高い天井まで連なるおしゃべりな肖像画など魔法界だけの壮大な空間を全身で満喫できます。

「百味ビーンズ」の広告をイメージしたオリジナルステッカーを、9月2日（水）から限定配布

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年の『バック・トゥ・ホグワーツ』を記念して、「百味ビーンズ」の広告をイメージしたオリジナルステッカーを、2026年9月2日（水）から『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』で配布します。

この愛されるお菓子は、第1作目の映画の中で、ホグワーツ魔法魔術学校へ向かう生徒たちが、ホグワーツ特急の車内で賑やかに食べるお菓子の一つが「百味ビーンズ」です。

壮大な魔法界で、あの映画の感動を体感する幸せな時間を過ごしてください。

※配布予定数に達し次第終了します

※配布内容は予告なく変更となる場合があります

一夜限りのエリア貸切も！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター『バック・トゥ・ホグワーツ』の紹介でした。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

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