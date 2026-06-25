瀬戸康史 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の瀬戸康史（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。緑あふれる公園で撮影したプライベート感あふれる写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】「半ズボンでソフビ持ってる！」無精ひげ×サングラス姿の瀬戸康史

　瀬戸は「チラッ」とつづり、1枚の写真を投稿。木々が生い茂る公園で、サングラスをかけた瀬戸が振り返るようなポーズを見せており、無精ひげを生やし、ラフなシャツに半ズボンを合わせた自然体の姿が収められている。

　投稿には、瀬戸が手に持つ“もの”にも注目が集まり、「半ズボンでソフビ持ってる！」「かっこいい」「チラッと振り向く瀬戸くんも チラッと見えるせとくんソフビも可愛いです」「ステキ」「こんなファッション似合うのせとくんぐらい」「公園デートいいね」「緑がきれい」「どこなんでしょ？」などのコメントが寄せられていた。