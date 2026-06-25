川崎希、生後11ヶ月の娘に“エルメス三昧” 購入したベビーグッズを紹介 自身の幼少期は「新聞紙にくるまっていた」
タレント・実業家の川崎希（38）と夫でタレントのアレクサンダー（43）が23日、YouTubeチャンネル「アレクのんちゃんねる」を更新。“グーちゃん”こと生後11ヶ月の次女のため、高級ブランド・エルメスで購入したベビーグッズの数々を紹介した。
【写真】「初の5人写真」川崎希が公開した第3子誕生後初めての家族5ショット
まずは7足セットになったベビー靴下をお披露目。金額は4万700円だといい、「1週間毎日エルメスの靴下でいれるよ」とうれしそうに語りかけた。さらに、4万8400円のスタイ（よだれかけ）や、アレクが選んだというクッションなども披露した。
動画ではほかにも、ベビー服ブランド・ファミリアの洋服など、機能性を重視した購入品も紹介している。
最後に川崎は自身の幼少期の頃を回想。「貧乏だから…おくるみ代わりに新聞紙にくるまっていた」と衝撃の過去を告白し、その反動もあり子どもには“良い素材”を選んでいると、強い親心をのぞかせていた。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にアレクと結婚、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めている。17年8月に第1子・長男、20年10月に第2子・長女、25年6月に第3子・次女を出産した。
【写真】「初の5人写真」川崎希が公開した第3子誕生後初めての家族5ショット
まずは7足セットになったベビー靴下をお披露目。金額は4万700円だといい、「1週間毎日エルメスの靴下でいれるよ」とうれしそうに語りかけた。さらに、4万8400円のスタイ（よだれかけ）や、アレクが選んだというクッションなども披露した。
最後に川崎は自身の幼少期の頃を回想。「貧乏だから…おくるみ代わりに新聞紙にくるまっていた」と衝撃の過去を告白し、その反動もあり子どもには“良い素材”を選んでいると、強い親心をのぞかせていた。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にアレクと結婚、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めている。17年8月に第1子・長男、20年10月に第2子・長女、25年6月に第3子・次女を出産した。