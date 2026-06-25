10年間“飲み会の幹事”を引き受けていた男性の本性…「現金をその場で回収するスタイル」に隠されていた“秘密”とは
飲食店の予約サイトを見ると「幹事1名無料」「幹事特典」といった文字をよく見かける。グループ予約を増やすための、店側のちょっとしたサービスだ。
ただ、こうした特典の存在に気づかないまま、長年にわたって「知らない間に損をしていた」というケースもあるらしい。
今回は、10年来の友人グループの中で、ずっと幹事を任せていた一人の男の「正体」に気づいた44歳のエピソードを紹介する。
◆長年にわたって幹事に任せきりだった
田中さん（仮名・44歳）には、大学時代から付き合いの長い友人グループがいる。メンバーは5人、年に3〜4回ほど集まっては近況を報告し合う、緩やかだが大事な集まりなのだそうだ。
「幹事はいつも松本（仮名）でした。店探しが上手いし、予約も会計もスムーズにやってくれるので、自然と任せきりになっていたんです」
会計は、いつも松本さんがクレジットカードでまとめて立て替え、その場で現金を回収するスタイル。田中さんたちは特に疑問も持たず、毎回「ありがとう、助かるわ」と言いながら、財布から現金を渡していた。
きっかけは、田中さんが別の集まりで聞いた、なにげない一言だった。
「会社の同僚と飲みに行ったとき、『この店、幹事1人無料なんだよね』って言われて。へえ、そんなのあるんだ、くらいの感覚でした」
ふと、いつも松本さんが予約している居酒屋チェーンの名前を思い出した田中さんは、帰宅後に何気なく検索してみた。
「出てきたんですよ、同じ『幹事無料』のプランが。びっくりして、思わずスクロールする手が止まりました」
過去10年、松本さんが一度も自分の飲食代を払っていなかった可能性に、田中さんはこのとき初めて気づいたのだ。
◆軽い冗談からその場の空気が凍り付く
さらに記憶をたどると、もう一つ引っかかることがあった。会計はいつも松本さんのクレジットカード払いだったことだ。
「1回の飲み会で、だいたい2万〜2.5万円くらいの会計だったと思います。それを年4回、10年間。ポイント還元のことを考えると、結構な金額になるんじゃないかって、ふと感じてしまって」
田中さんは半分面白がりながら、半分は複雑な気持ちで電卓を叩いた。
「金額そのものより、誰にも言わずにずっとそうしてたんだな、というのが、なんとなく引っかかったんですよね」
しばらく悩んだ末、田中さんは次の飲み会の前に、グループLINEでやんわりと切り出してみたんだそう。
「あの店、幹事無料プランあるみたいだね（笑）ポイントも貯まってそう？」
なんとなく発信した、軽い冗談のつもりだった。
しかし、返ってきた松本さんの言葉に、空気が一変した。
松本さんからの返信は、「幹事の手間賃みたいなもんでしょ。それくらい別にいいじゃん、細かいこと言うなよ」だった。
そして松本さんのLINEに既読はついているのに、他のメンバーからの返信はしばらくなかった。
「誰も松本を責めたわけじゃないし、たぶん本人もそんなに深刻に捉えていなかったと思うんです。でも、あの空気はちょっと忘れられないですね」と田中さんは語る。
◆本音は「一言言ってほしかった」
後日、田中さんはこう振り返った。
「正直、金額で言えばそんなに大した話じゃないんです。むしろ、お店探しとか手配の手間を考えたら、それくらい還元されてもいいのかもしれない」
ただ、田中さんが一番引っか気になっているのは、金額の話ではない。
「黙っててほしかったわけじゃなくて、なんていうか、一言『実はこういう特典あるんだよね』って言ってくれてたら、別に何とも思わなかったと思うんですよ。それを黙ってたっていうのが、なんか地味に寂しかったというか」
幹事を引き受けてくれることへの感謝と、知らないうちに積み重なっていた小さな引っかかり。その両方を抱えたまま、田中さんたちのグループは、今も変わらず年に数回、集まりを続けている。
あなたの周りの「頼れる幹事」の正体はいかに……。
＜TEXT／maki＞
【maki】
ライター・エッセイストとして活動中。趣味は人間観察と読書。取材からエッセイ、コラムまで幅広く執筆している
ただ、こうした特典の存在に気づかないまま、長年にわたって「知らない間に損をしていた」というケースもあるらしい。
今回は、10年来の友人グループの中で、ずっと幹事を任せていた一人の男の「正体」に気づいた44歳のエピソードを紹介する。
田中さん（仮名・44歳）には、大学時代から付き合いの長い友人グループがいる。メンバーは5人、年に3〜4回ほど集まっては近況を報告し合う、緩やかだが大事な集まりなのだそうだ。
「幹事はいつも松本（仮名）でした。店探しが上手いし、予約も会計もスムーズにやってくれるので、自然と任せきりになっていたんです」
会計は、いつも松本さんがクレジットカードでまとめて立て替え、その場で現金を回収するスタイル。田中さんたちは特に疑問も持たず、毎回「ありがとう、助かるわ」と言いながら、財布から現金を渡していた。
きっかけは、田中さんが別の集まりで聞いた、なにげない一言だった。
「会社の同僚と飲みに行ったとき、『この店、幹事1人無料なんだよね』って言われて。へえ、そんなのあるんだ、くらいの感覚でした」
ふと、いつも松本さんが予約している居酒屋チェーンの名前を思い出した田中さんは、帰宅後に何気なく検索してみた。
「出てきたんですよ、同じ『幹事無料』のプランが。びっくりして、思わずスクロールする手が止まりました」
過去10年、松本さんが一度も自分の飲食代を払っていなかった可能性に、田中さんはこのとき初めて気づいたのだ。
◆軽い冗談からその場の空気が凍り付く
さらに記憶をたどると、もう一つ引っかかることがあった。会計はいつも松本さんのクレジットカード払いだったことだ。
「1回の飲み会で、だいたい2万〜2.5万円くらいの会計だったと思います。それを年4回、10年間。ポイント還元のことを考えると、結構な金額になるんじゃないかって、ふと感じてしまって」
田中さんは半分面白がりながら、半分は複雑な気持ちで電卓を叩いた。
「金額そのものより、誰にも言わずにずっとそうしてたんだな、というのが、なんとなく引っかかったんですよね」
しばらく悩んだ末、田中さんは次の飲み会の前に、グループLINEでやんわりと切り出してみたんだそう。
「あの店、幹事無料プランあるみたいだね（笑）ポイントも貯まってそう？」
なんとなく発信した、軽い冗談のつもりだった。
しかし、返ってきた松本さんの言葉に、空気が一変した。
松本さんからの返信は、「幹事の手間賃みたいなもんでしょ。それくらい別にいいじゃん、細かいこと言うなよ」だった。
そして松本さんのLINEに既読はついているのに、他のメンバーからの返信はしばらくなかった。
「誰も松本を責めたわけじゃないし、たぶん本人もそんなに深刻に捉えていなかったと思うんです。でも、あの空気はちょっと忘れられないですね」と田中さんは語る。
◆本音は「一言言ってほしかった」
後日、田中さんはこう振り返った。
「正直、金額で言えばそんなに大した話じゃないんです。むしろ、お店探しとか手配の手間を考えたら、それくらい還元されてもいいのかもしれない」
ただ、田中さんが一番引っか気になっているのは、金額の話ではない。
「黙っててほしかったわけじゃなくて、なんていうか、一言『実はこういう特典あるんだよね』って言ってくれてたら、別に何とも思わなかったと思うんですよ。それを黙ってたっていうのが、なんか地味に寂しかったというか」
幹事を引き受けてくれることへの感謝と、知らないうちに積み重なっていた小さな引っかかり。その両方を抱えたまま、田中さんたちのグループは、今も変わらず年に数回、集まりを続けている。
あなたの周りの「頼れる幹事」の正体はいかに……。
＜TEXT／maki＞
【maki】
ライター・エッセイストとして活動中。趣味は人間観察と読書。取材からエッセイ、コラムまで幅広く執筆している