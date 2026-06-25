犬の噛み癖を直す方法

犬の噛み癖で悩む飼い主が意外と多いものです。手や足を噛まれて痛い思いをしたり、服を噛んで引っ張られて転倒したり、他人を噛んでしまう犬もいるでしょう。

しかし、犬は理由なく噛んだりしません。噛み癖が直らないのは、直せない理由があるのです。

歯や口の中に違和感や痛みを抱えており、取り除きたいという気持ちから噛み癖になってしまうこともあるでしょう。

噛むことが遊びの一環になっていることもありますし、寂しさを紛らわすため、退屈をしのぐため、ストレスを発散するための行動が噛み癖になってしまうこともあるでしょう。

なぜ愛犬は噛んでしまうのか、日頃の様子や行動をよく観察し、理解することから始めてみましょう。愛犬の噛み癖にあった対策を行うことが大切です。

1.噛んで良いものを与えること

犬には「噛みたい」という本能的な欲求があります。本能的な欲求は、しつけで抑えつけることができません。

“噛ませないようにしなければ”と意識するのではなく、噛んでも良いものを与えることで、噛んではいけないものへの噛み癖を直すための一歩になります。

噛んでも良いものは、基本的には犬用のおもちゃです。噛むことを目的としたおもちゃがあります。種類が豊富にありますので、犬種や年齢や健康状態に合わせて選ぶようにしましょう。

遊んでほしくて、構ってほしくて、飼い主の手や足を噛んでしまう癖がある犬には、ひとり遊びよりも、飼い主と一緒に遊ぶことができるロープのおもちゃがおすすめです。

ただ噛んで遊ぶだけでなく、引っ張り合って遊ぶことができるため、本能的な欲求も満たしつつ、楽しんでもらい、喜んでもらうことができます。

2.甘噛みも絶対に許さないこと

人や犬に怪我を負わせるような本気噛みはダメ、でも甘噛みならOK、としてしまうことがあるかもしれません。

とくに子犬の甘噛みは成長過程でよくあることですし、まだ力の弱い子犬ですから、それほど痛くもなく、怪我もしません。そのため、許してしまうのです。

しかし、成犬の甘噛みとなると、みみず腫れや内出血が起きることがあります。遊びだと勘違いし、興奮して思わず本気噛みをしてしまうと、大怪我に繋がることがあります。

子犬であろうと、老犬であろうと、甘噛みは絶対に許してはいけません。力加減に関係なく、「人の手を噛んではいけない」と教えてあげましょう。

3.遊びと運動とコミュニケーションを十分に取ること

退屈は噛み癖を悪化させやすいです。退屈しのぎに物や家具を噛んでしまうことがよくあります。運動不足ではエネルギーも余ってしまいますし、噛むことで発散しようとするのです。

飼い主とのコミュニケーション不足は、不安や寂しさに繋がります。そのストレスや欲求不満を解消したくて噛むのです。

甘えたい、構ってほしいという気持ちから、飼い主の気を惹きたくて、手や足を噛んでしまうこともあります。

遊びや運動はお家の中でもできます。スキンシップやコミュニケーションも兼ねて、一緒に楽しんでみましょう。

噛み癖へのしつけで押さえておきたいポイント

噛むという行為は、犬にとって本能的な行動でもあるため、怒ったり叱ったりすることよりも、「噛んで良いもの」と「噛んではいけないもの」を教えてあげることの方がずっと大切なことです。

噛んではいけないものを噛んだとき、人の手や足を噛んだときは、感情的になって大きな声を出さないようにしましょう。

冷静に落ち着いた声で「ダメ」「いけない」「NO」と言いましょう。

まとめ

犬の噛み癖を直す方法を3つ解説しました。

噛んで良いものを与えること 甘噛みも絶対に許さないこと 遊びと運動とコミュニケーションを十分に取ること

甘噛みはいいけど本気噛みはダメ、という人間の都合は犬には理解できません。子犬は甘噛みをします。その瞬間から「ダメだ」と教えてあげましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)