KYNE、永井博、ロッカクアヤコなど、GALLERY TARGET所属作家のエディション作品を展示する『EDITIONS ＆ MULTIPLES』7月3日より開催

GALLERY TARGETでは、プリントおよび立体作品を含むエディション作品の展覧会『EDITIONS ＆ MULTIPLES』を7月3日（金）〜7月25日（土）に開催する。

本展では、これまでにGALLERY TARGETよりリリースされた作品や、所属作家がプロジェクト単位で制作してきたエディション作品を中心に、展示と一部販売を行う。

KYNE（キネ）の個展「ROUTE 3」で発表されたシルクスクリーン2型、フィリップス・ニューヨークのDROPSHOPにて発表された永井博のシルクスクリーン3型、香港でのロッカクアヤコによる大型インスタレーション「The Island - ONIGASHIMA」にて発表された木皿のエディション作品も、国内では初めての展示となる。

【展示作品一例】

KYNEの作品

KYNEの作品

【開催概要】

ロッカクアヤコの作品

『EDITIONS ＆ MULTIPLES』開催期間：2026年7月3日（金）〜7月25日（土）開催場所：GALLERY TARGET住所：東京都渋谷区神宮前5-9-25電話番号：03ｰ6427ｰ3038営業時間：12:00〜19:00URL：https://www.gallery-target.com/＊月曜休廊