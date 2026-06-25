「韓国はボール支配率で圧倒も、決定機を作り出すのに苦労」アフリカ連盟が歴史的快挙を称える。南アフリカが初の決勝Ｔ進出「勝利だけが希望をつなぐ唯一の道」【Ｗ杯】
アフリカサッカー連盟（CAF）も、その快挙を称えた。
北中米Ｗ杯を戦う南アフリカ代表が、史上初の決勝トーナメント進出を決めた。現地６月24日に行なわれたグループＡ最終節で韓国代表と対戦。タペロ・マセコの決勝弾で１−０の勝利を収めた。
試合前の順位では、勝点３の韓国が２位、同１の南アフリカが３位だった。CAFは公式サイトで「勝利だけが希望をつなぐ唯一の道だと知っていたバファナ・バファナは、引き分けでも勝ち進むことができた韓国を相手に、その期待に応えた」と記す。
難しいゲームだった。最後まで気を抜けなかったが、南アフリカの気迫が勝ったか。CAFが伝える。
「韓国はボール支配率で圧倒も、決定機を作り出すのに苦労し、南アフリカは終盤に見事な守備を見せた。緊迫した６分間のアディショナルタイムの後、試合終了のホイッスルが鳴り響き、歴史的な勝利が確定し、南アフリカの選手とサポーターの間で歓喜の光景が繰り広げられた」
自らの手で力強く掴み取った。南アフリカが世界の大舞台で新たなステージに足を踏み入れる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米Ｗ杯を戦う南アフリカ代表が、史上初の決勝トーナメント進出を決めた。現地６月24日に行なわれたグループＡ最終節で韓国代表と対戦。タペロ・マセコの決勝弾で１−０の勝利を収めた。
試合前の順位では、勝点３の韓国が２位、同１の南アフリカが３位だった。CAFは公式サイトで「勝利だけが希望をつなぐ唯一の道だと知っていたバファナ・バファナは、引き分けでも勝ち進むことができた韓国を相手に、その期待に応えた」と記す。
難しいゲームだった。最後まで気を抜けなかったが、南アフリカの気迫が勝ったか。CAFが伝える。
自らの手で力強く掴み取った。南アフリカが世界の大舞台で新たなステージに足を踏み入れる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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