北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に対し、札幌地裁は懲役３０年の判決を言い渡しました。



（裁判長）「川村被告を懲役３０年、滝沢被告を懲役２０年、少年を懲役９年以上１３年以下に処する」



若者が集団で暴行を加えた事件で、注目の判決が言い渡されました。



強盗致死などの罪に問われている、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人は、２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしました。

（長谷さん）「１年後に別れるつもりだ」



事件のきっかけは、長谷さんが八木原被告に切り出した別れ話でした。



これを聞いた川村被告が、主犯格とされる川口侑斗被告に伝えたことで事件に発展。



一緒にいた滝沢被告らと共に暴行を加えることにー



（川村被告）「ふざけんな、調子のんなよ」



（長谷さん）「ごめんなさい、ごめんなさい」



裁判では長谷さんが録音していた音声が証拠として流され、２時間にも及ぶ暴行の悲惨さが浮き彫りとなりました。

量刑が最大の争点となっていた今回の裁判。



３人は起訴内容を認めていましたが、あくまで主犯格とされる当時１８歳の特定少年・川口被告に同調していただけだと主張。



その一方で、録音されていた音声にはー



（川村被告）「血が付いたかもしれない。金払え」



真っ先に金品を要求するような川村被告の発言が記録されていました。



一方、滝沢被告は「ライダーキック」と称して複数回、飛び蹴りするなどの暴行を加えています。



検察は、川村被告に無期懲役、滝沢被告に懲役２０年、少年に懲役１０年以上、１５年以下の不定期刑をそれぞれ求刑していました。

傍聴券を求めて裁判所前に多くの人が並び、関心の高さが伺えました。



（傍聴希望者）「どのような判決が下されるのか気になる」



（傍聴希望者）「被害者と自分の息子を重ねて考えるととても許すことはできない。厳しい判決を望んでいます」



（裁判長）「主導したとは言えないが犯行をけん引していた」



６月２５日の判決で裁判長は、川村被告に対し犯行の端緒を作ったと指摘。



さらに金品を奪う流れも作ったとして、有期刑の上限である懲役３０年を言い渡しました。



滝沢被告に対しては強盗行為に一定の役割を果たしたと指摘し、求刑通り懲役２０年の判決を下しました。



また、懲役９年～１３年の不定期刑を言い渡した少年については、自らの意思で犯行に加担したと認めながらも、若い年齢であることなどを理由に述べました。



「若者の集団心理」から発展したとされる凄惨な事件。



主犯格とされる川口被告らの裁判は、７月１３日に開かれます。



※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。