「レベルの低いパフォーマンスに終始」母国メディアが韓国代表を“バッサリ”「モントレーの惨事だ」格下相手に敗戦で嘆き【W杯】

ちぐはぐな内容で精彩を欠き続けた韓国イレブン(C)Getty Images

韓国が1次リーグ敗退の危機に陥った。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は1次リーグA組第3戦で韓国代表（FIFAランク25位）が格下の南アフリカ代表（同60位）に0−1で敗れた。

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韓国メディア『Xports News』は記事の中で「モントレーの惨事だ」と記し、「韓国は90分間、レベルの低いパフォーマンスに終始した。前半戦は特に深刻だった」とし、「韓国は南アフリカよりも高いボール支配率を維持したまま、相手陣内で攻撃を展開したものの、いざ脅威となるような攻撃は前半8分のイ・ガンインのシュート以外にこれといってなかった」と指摘した。

後半に入ると、63分にMFタペロ・マセコに先制弾を許した。その後も「韓国のパフォーマンスは変わらなかった。攻撃の人数を増やさず、オ・ヒョンギュをチョ・ギュソンに代えただけの選択は、韓国の置かれた状況を考えれば理解しがたいものだった」と、攻める姿勢を見せなかったと伝えている。

記事では「引き分けでさえあれば32強（決勝トーナメント）へ直行できたものの、1次リーグを3位で終えたホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、他グループの結果を待った上で、各グループ3位のチーム同士で成績を比較し、12チーム中8位以内に入らなければトーナメントに進出できない。南アフリカ戦での敗北の代償だ」と嘆いていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]