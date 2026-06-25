大谷翔平が珍しく苛立った捕逸　ド軍25歳捕手がギクシャク問答の背景を告白「僕が最初から最後までダメ。本当に恥ずかしい」

大谷を支えきれずに肩を落とすラッシング(C)Getty Images

マウンド上で明らかに苛立った表情を浮かべたのは、大谷翔平（ドジャース）だった。

現地時間6月24日、大谷は敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投げては、6回（89球）を投げ、被安打5、3失点、8奪三振と好投。8勝目を挙げた。

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打っても5打数2安打、1打点と勝利を呼び込む活躍を見せた大谷だったが、この試合では、「投手」として珍しく苛立ちを露わにする場面が見られた。

1点を先制した直後の2回裏のマウンドだった。3本のヒットを打たれて1死満塁のピンチを招いた大谷は、ツインズの9番ライアン・クライドラーの打席で、101.7マイル（約163.7キロ）の4シームを投げるも、インコースへの一球を捕手のダルトン・ラッシングがパスボール。これによって三塁走者が生還し、残る走者もそれぞれ進塁。これがクライドラーの一時逆転の2点適時打にも繋がった。

決して投球が明後日の方向に投げ込まれたわけではなかった。ゆえに大谷もマウンド上に集まった際には、ラッシングを険しい表情で睨みつけながら言葉を交わす姿が見られた。

偉才が苛立ったミスは、バッテリー間の“ズレ”が原因だった。試合後に地元局『Sports Net LA』などの取材に応じたラッシングは「オオタニともちゃんと話し合ったけど、（パスボールは）僕の勘違いが原因だ。自分が全てを台無しにした」と吐露。さらに「今日は、あらゆるパフォーマンスが本当に最悪だった。チームが勝ってくれたってことだけが救いだね」と落胆した。