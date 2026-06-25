元モー娘。北川莉央、テレ東入社を報告「4月から環境がガラッと変わり」テレ東音楽祭で“初鳴き”へ
元モーニング娘。の北川莉央（22）が25日、自身のインスタグラムで、4月にテレビ東京に入社したことを報告した。
【写真】4月から環境がガラッと変わり」フレッシュな姿を見せた北川莉央アナウンサー
北川は「この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、
学び多き充実した日々を過ごしています！」と報告。「今後はこちらのアカウントを使用します。よろしくお願いいたします！北川莉央」とつづった。
写真ではスーツでカメラに目を向けるフレッシュな姿を公開した。北川は同日、同局の新人アナウンサーとして、28日午後6時30分から生放送される同局の『テレ東音楽祭 2026夏』でデビューすることが発表された。
テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。同局によると、北川は同じく新人アナウンサーの鈴木芹里乃とともに中継現場を担当する。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年10月に、年内でグループとハロー！プロジェクトから卒業することが発表された。今年4月、テレ東は北川が入社したことは「事実」と認め、正社員としてアナウンサー職に就くとみられていた。
【写真】4月から環境がガラッと変わり」フレッシュな姿を見せた北川莉央アナウンサー
北川は「この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、
学び多き充実した日々を過ごしています！」と報告。「今後はこちらのアカウントを使用します。よろしくお願いいたします！北川莉央」とつづった。
写真ではスーツでカメラに目を向けるフレッシュな姿を公開した。北川は同日、同局の新人アナウンサーとして、28日午後6時30分から生放送される同局の『テレ東音楽祭 2026夏』でデビューすることが発表された。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年10月に、年内でグループとハロー！プロジェクトから卒業することが発表された。今年4月、テレ東は北川が入社したことは「事実」と認め、正社員としてアナウンサー職に就くとみられていた。