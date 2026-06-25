RIIZE、世界各地で“大型コラボレーション”を展開！新AL人気とともにグローバルな存在感を証明

RIIZEが、国境を越えた多彩なグローバルコラボレーションを展開している。

強力な波及力を持つ“ホットアイコン”としての地位を証明している。

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RIIZEは、6月15日のカムバック前後に通算4度目のミリオンセラー入りを果たした新ミニアルバム『II』と、メンバーたちの弾けるようなスター性を盛り込んだ公式キャラクター「LITTLE RIIZE」を活用し、世界中のファンと積極的にコミュニケーションを取っている。

まず、中国最大の音楽プラットフォームQQ MUSICは、北京、深圳、上海、成都、重慶など中国国内10の主要都市のショッピングモールに、RIIZEのアルバムコンセプトでデザインされたラッピングポップアップを順次オープンした。初日から現地ファンが殺到し、自然にカムバックコンテンツを楽しめる空間として定着している。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

中国のピザハット（Pizza Hut）も、オフライン4000店舗の電子メニュー板とスクリーンでRIIZEのアルバムビジュアルを放映し、RIIZEのキャラクターグッズが含まれたセットメニューを発売した。特に主要地域の100店舗は、RIIZEの音楽が流れる“ミュージックレストラン”をテーマにした空間へと変わり、これまでにない楽しさを届けている。

タイのプレミアムバブルティーブランドGAGAも、現地75店舗のスクリーンを通じてタイトル曲『Do your dance』のミュージックビデオを集中的に放映し、RIIZE専用カップホルダーを提供するイベントで熱い反響を得ている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

韓国国内でも、RIIZEの爆発的な大衆性を証明するプロモーションが活発に行われている。コンビニエンスストアCUは、RIIZEのキャラクター「LITTLE RIIZE」とコラボレーションし、メンバー別のキャラクターシールとエポキシステッカーが同封された新たなF&B商品を発売した。

これに加え、ソウルのCU聖水デザートパーク店の店舗全体をRIIZEのテーマで華やかに飾った特別ポップアップストアを7月5日まで運営し、ファンから好評を得ている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

こうしたグローバルプロモーションの熱気を追い風に、本業である音楽での成果も目覚ましい。RIIZEは、24日に放送されたMBC M、MBC every1の音楽番組『SHOW CHAMPION』で、タイトル曲『Do your dance』によりカムバック後初の音楽番組1位のトロフィーを手にした。

続いて、25日に発表されたCircle週間チャートでも、アルバムチャートとダウンロードチャート部門の首位を席巻し、2冠を達成。止まることを知らないグローバルな人気ぶりを改めて証明している。