スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。楽天の新監督に就任した、前ロッテ監督の吉井理人氏について触れた。

就任後、「吉井監督らしさはでているか？」という質問に「なかなか動けないと思うよ。選手が分からないから。らしいって言っても、吉井という人間というか監督というのはピッチャーだからね。ピッチャーを我慢強く無理させないで使うというやり方だから。長期型の監督だからね、短期型の監督じゃない。じっくりじっくり様子を見ながら育てていくという監督なんで、特徴を出してくるっていうのはなかなかないよね、野手でもね」と話した。

「去年のロッテのような戦い方になるのか？」とも問われると、「それは分からない」と一言。「どういう人材がいる、発掘する。それによって戦い方が変わってくる可能性もあるし守り方も変わってくる可能性があるし、どんな選手がいるかによって変わるよね」と続け、「オールスター明けくらいからは、本当に新生吉井監督というそういう色を見たいけどね」と語った。

さらに２２日の西武ー楽天戦でサヨナラを決めた黒川史陽に対し、吉井監督が厳しい言葉をかけたことについても言及。「パフォーマンスとして、自分はこういう人間だよっていうのをある程度知らしめるために多分言ったと思うんだよね」と言い、「マスコミをうまく使うっていうのも計算の１つ。動き出してきてるんじゃないの」と考察した。

最後には「せっかくな、厳しいときにユニホームに袖通してね『なんでやるの？』って。なんにもわからないときに、シーズンにユニホームを着るって相当覚悟がいると思うよ。周りからも言われたと思うし。でも着た以上はね、頑張ってほしいしな。自分の色を出して戦っていってほしいなとは思うけどね」とエールを送った。