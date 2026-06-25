◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦 鵡川４―０苫小牧東（２５日・とましんスタジアム）

春のセンバツ甲子園３度出場の鵡川が４―０で苫小牧東に勝利し、３回戦進出を決めた。プロ注目の最速１４８キロ右腕・三浦秀斗（３年）が９回３安打９奪三振で無四球完封勝利。付け入る隙を与えなかった。

９回２死二塁。最後の打者を中飛に打ち取ると、１８３センチ、８６キロの三浦は雄たけびを上げながら仲間と喜びを分かち合った。昨秋全道出場校に対し、圧巻の投球を披露。「序盤に仲間たちが点を取ってくれたので、気持ち的にも楽に投げれた。手先で投げたらぶれてしまうので、下半身を使って体全体で投げることを意識した」と振り返った。

これまでの公式戦は制球を乱す試合が多かったが、まるで別人のような投球だった。課題の立ち上がりを無失点でしのぐと、尻上がりに球速もアップ。５回には自己最速まで１キロと迫る１４７キロを計測した。春の大会後に習得したカットボールなども交えながら三塁すら踏ませない内容。終始落ち着いたマウンドさばきを披露し、無四球で９回を投げ抜いた。

入学時から大きな期待をかけていた小池啓之監督（７４）は、感慨深げに背番号１の投球を見守った。試合後には「この子は何としてでも、上（のステージ）に行かしてやれる子だと思っていた。変な言い方だけど、僕の最後の作品かなというような感じだけど、今までチームに迷惑をかけてばっかりだった。やっと今、仲間からも信頼されるようになったんじゃないかな。成長してくれてうれしいね。今日は言うことがないくらい素晴らしいかった。感無量」と時折、言葉を詰まらせながら絶賛した。

次戦の３回戦は、昨夏、秋、今春に続く宿敵・駒大苫小牧戦。３試合中２試合がコールド負けと苦戦が続いてるが、「お互いに具合悪くなるね。なんでまたかいと。今年の駒沢は全道で一番強いと思っている。今までは一方的にやられっぱなしだから、何とか大きな壁を突き破りたい」と小池監督。現時点で高校卒業後のプロ入りを目指している三浦も「勝つことしか考えていない。全員でぶつかりに行く」と雪辱を誓っていた。