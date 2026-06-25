女優の吉川愛が２５日、東京・亀戸の中央学院大学中央高等学校で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、７月３日公開）の「公開直前！学校サプライズイベント」を共演の板垣李光人、綱啓永、吉川愛、ＭＯＭＯＮＡ、森愁斗、西山智樹と開催。撮影の苦労話を明かした。

累計４３万部を突破した同名の大ヒットホラー小説が原作。心霊スポットで肝試しをした大学生たちだったが、翌日に１人の女性が行方不明に。それぞれの不可解な証言をもとに真相に迫る。

試写会終了後、体育館の壇上に“大きな口”が設置され、サプライズで板垣ら出演者が登場すると、学生たちは大興奮した。イベント中には生徒から質問を受け付けるコーナーも。「撮影で一番大変だったことは？」と質問されると、吉川は「１０〜１５分、虫が出すぎて（撮影が）止まることがありました」と苦笑いした。続けて「（撮影中で）私は逃げられない。後ろでカサカサ音がする。黒光りのみんな知っている虫が後ろを何百匹も歩いていた」と赤裸々に明かすと、生徒から悲鳴が上がった。

学生時代の怖かった経験についても言及。子役として活動していたため「仕事が終わって、学校に行ったら、私の体育祭の担当競技が８００メートル走になっていた。一回も部活に入ったこともなく、８００メートルも走ったこともなく、結局倒れました」と振り返った。