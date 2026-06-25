◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位エリック・バディージョ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスマエル・ゴンザレス▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾（７月２０日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦で世界３階級制覇を目指す同級３位・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が２５日、自身のユーチューブチャンネルを再開。「寺地拳四朗 公式密着」として「王座陥落から１年。３階級制覇への再始動」を投稿した。拳四朗は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を使って「ご縁がありＹｏｕＴｕｂｅ再開することになりました」などと報告した。

ユーチューブでは、練習拠点の三迫ジムでの激しいジムワークや加藤健太チーフトレーナー相手にしたミット打ちなどを披露。別の日にはウォーキングしながらインタビューを受けるなどリラックスした表情も見せた。動画では、「負けて１日２日ぐらいでまたボクシング頑張ろうと思った」ことを明かし、「これで負けてやめるの、まだ無理やな、みたいな…。やっぱ、もう１回返り咲きたいみたいなのがあったんで」などと本音を明かしている。

元ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）統一王者、元ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者の寺地は昨年１２月、世界３階級制覇王座を狙ってサウジアラビア・リヤドに遠征。スーパーフライ級転向初戦でＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝への挑戦が決まっていたが、ガルシアが体調不良を理由に試合は中止に。拳四朗は悔しさのあまり号泣した。１９日に都内で行われた次戦発表記者会見の際には「あの時は頭が真っ白になり、本当につらかった」と本心を吐露している。

再起戦にして王座決定戦の相手は、過去に世界挑戦が４度あり、那須川天心（帝拳）のスパーリング相手を務めたこともある同級４位イスラエル・ゴンザレス（２９）＝メキシコ＝。動画では１９日の記者会見の様子や陣営の話などをアップ。レベルアップした姿と、まだ取ったことのないＷＢＯのベルトを肩から巻いた姿を見てもらいたいという拳四朗は「マジで自信あるんで」と言葉に力を込めている。インスタへの２４日の投稿では、１２ラウンドのスパーリングを実施したことを明かしている。

戦績は寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ゴンサレスが３２勝（１２ＫＯ）５敗２分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。