サッカー日本代表の快進撃が続いている。アメリカのスポーツ局『ESPN』は日本チームを《優勝候補にふさわしい》と評し、SNS上では海外のサッカーファンからも《日本と対戦するチームは気の毒》《もはや世界トップレベル》といった声があがっている。

【写真】サンフレッチェ広島時代、佐藤寿人選手と笑顔でハイタッチをする森保一監督。他、現在の佐藤寿人氏、子供たちにサッカーを指導する姿や番組で解説する姿なども

前回のカタール大会（2022年）から指揮を執る森保一監督（57歳）は、いかにして世界と戦えるチームを作り上げてきたのか。Ｊリーグのベガルタ仙台では現役当時の森保監督と共にプレーし、サンフレッチェ広島では監督と選手として共闘した元日本代表フォワードの佐藤寿人氏（44歳）に話を聞いた。

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──今回の日本代表はチームの雰囲気も良く、選手たちは自信に満ちあふれたプレーを見せています。

「森保さんは選手とのコミュニケーションを密に図るタイプの監督なので、今の代表選手たちものびのびと力を発揮しやすいのではないでしょうか。

サンフレッチェ広島で森保さんのもとでプレーしていましたが、その頃から話しやすい監督でした。たとえば僕ら選手が全体練習の後に居残り練習をしていても、森保さんは先に引き上げることなく少し離れて見守ってくれていたので、何か相談事などがある時は『あ、ポイチさん』と声をかけやすかった。監督室のドアをノックするのは少し気が重いけど、森保さんは練習後のグラウンドでフランクに立ち話をさせてもらえたので気がラクでしたね。

僕は森保さんの現役最終年（2003年）にベガルタ仙台で一緒にプレーしていた頃から『ポイチさん』と呼ばせてもらっていたし、広島の若手選手たちも監督のことをそう呼んでいた。そういうのが許される感じの人だったんですよ。おそらく今の日本代表メンバーも、公の場では『森保監督』と言ってるでしょうが、チーム内では『ポイチさん』と呼んでいるんじゃないかと思います。

サッカー選手は節制が大事なので、『酒は飲むな』と釘をさす監督もいると思いますが、森保さんはそのあたりも柔軟でした。たとえば遠征先で試合後にホテルに戻り、翌日に移動というスケジュールの時は、食事会場の円卓に瓶ビールが置かれているんです。選手は試合に勝ったら高揚しているし、負けたら悔しい気持ちを抱えるので、森保さんは飲酒に関して厳しいルールで縛るのではなく、『息抜きも必要』という考え方だったのでしょう。『ちょっと飲んでもいいから、外出せずに部屋で休めよ』というメッセージも込められていたのかもしれません」

──森保監督は代表メンバーの発表会見や試合前の国歌斉唱の際に涙を浮かべていたことが印象的ですが、以前から"泣き虫監督"だったのですか。

「森保さんは広島の監督就任1年目（2012年）に開幕戦のベンチ入りメンバー18人を発表した時も、選手たちの前で涙を流しながら『本当は全員を選びたい』と口にしていました。それは選手たち一人ひとりの取り組みをしっかり見てきたからでしょうし、森保さん自身も現役時代は厳しいポジション争いのなかで戦っていましたから、選ばれなかった選手の気持ちがよく分かるのだと思います。

特に、森保さんは仙台での現役最終年、キャプテンとして試合に出場し続けていたのですが、J1に残れるかどうかの重要な最終戦で途中交代を告げられてしまった。結果としてチームは敗れてJ2に降格し、森保さんもその試合を最後に契約満了を告げられて現役を引退しています。選手としては非常に悔しい終わり方だったと思います。そういう経験をしてきたからこそ、選ばれなかった選手に対する申し訳なさや葛藤を、ストレートに選手目線で伝える監督になったのではないでしょうか。選ばれなかった選手も、そこまでしてもらえたら納得できるというか、嬉しいと思います。

僕自身も年齢を重ねるにつれて試合出場機会が減っていき、最終的には12年間在籍した広島を離れて移籍することを決断したのですが、それを森保さんに電話で報告した時も電話口で泣いてくれました。僕も森保さんとは長い付き合いでしたから、会話をしながら泣いてしまいました。

森保さんが国歌斉唱の時に涙を流すのも、そこに至るまでの多くの人たちへの感謝とか、メンバー選考で外れてしまった選手たちのこととか、色んな思いが詰まった涙なのでしょう」

──森保さんが指揮を執ったサンフレッチェ広島は、2012年からの4年間で3度のリーグ優勝という黄金時代を築きました。今回の日本代表も世界を驚かせていますが、なぜ森保監督は強いチームを作り上げることができるのだと思いますか。

「森保さんは現役引退後に広島で長くコーチを務め、2010年からの2年間はアルビレックス新潟のヘッドコーチとして対戦相手になりましたが、2012年に広島に戻ってきて監督に就任しました。僕ら選手たちは森保さんが指導者としての経験を重ねている間、彼の真剣さや人間的な部分をずっと見てきていたので、監督就任1年目のシーズンは『森保さんを失敗させてはいけない』『最低でも及第点となるような結果を出さなくては』という思いが強かった。まさか1年目からリーグ優勝できるとは思っていませんでしたけどね。森保さんは選手たちに『勝たせたい』と思わせる監督なんですよ。それは今の日本代表メンバーも同じ気持ちなのではないかと思います」

──佐藤さんは2014年8月の鹿島アントラーズ戦で途中交代を告げられたことに怒りを覚え、森保監督に悪態をついたことで1週間の謹慎処分を下されています。森保監督は選手に対して厳しい一面もありましたか。

「実はあの騒動には前段があって、僕は鹿島戦の前の試合でも2試合連続でゴールを決めていたのに途中交代を告げられ、その後、チームも追いつかれていたので不満が溜まっていました。鹿島戦では前半に先制されて0−1でハーフタイムに入り、後半に向けてチームメイトと作戦を相談しながらロッカーに戻っている時に、森保さんから交代を告げられた。それがあまりにそっけない言い方だったので、僕も怒りが爆発してしまい、握手を求めてきた森保さんの手を払いのけて拒否してしまったんです。

その結果、森保さんからは1週間の謹慎処分を下されました。全体練習から外されて、次の試合もベンチ外になりました。森保さんは選手思いでフランクに会話できる監督ですが、"こういう行為は認めない"というラインをちゃんと引いているのだと思います。どんな立場の選手に対してもその部分は変わらないんです。

でも謹慎を告げられた際、森保さんは僕に対して監督の立場として話をしたあとに『ここからは個人的な話をするね』という感じで自分の思いを伝えてくれました。そのおかげで、僕も納得できなかった部分を正直に話すことができた。あのまま"お前なんてもう知らん"となっていたら関係が悪くなったと思いますが、森保さんは監督としての立場を離れて、個人として向き合ってくれたので、後腐れもなく関係は修復されました」

──今の代表メンバーのなかで、佐藤さんが連絡を取り合ったり、仲の良い選手はいますか。

「僕が名古屋グランパス在籍時（2017〜2018年）に一緒にプレーしていた菅原由勢（25才／現在はドイツ・ブレーメン所属）は、彼が高校３年生のときにトップチームでデビューした時から仲良くしています。弟分ではなく、親戚の子供みたいな感じですね（笑い）。だから今回、彼が日本代表に選ばれて、Ｗ杯初出場を果たした時は嬉しかったですよ。チュニジア戦の後も連絡を取りましたが、チームの雰囲気はすごく良いそうです。

今の日本代表は勢いに乗っていると思いますが、メンバー入りした長友佑都（39歳）やサポートメンバーの吉田麻也（37歳）、メンターの南野拓実（31歳）といった経験豊富な選手たちの存在は大きいですし、コーチングスタッフにも過去にＷ杯を経験されてきた方々が揃っているので、締めるべきところは締めてくれるのではないかと。そういう人たちが若い選手の精神的な拠り所となっていると思います」

選手思いの名将のもとで一致団結したサムライブルー。日本に「新しい景色」を見せてほしい。