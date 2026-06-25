6月13日から26日まで、2週間の日程でオランダ・ベルギーを訪問されている天皇皇后両陛下。互いをよく知る"旧知の友人"と、終始笑顔の時間を過ごされた。

【写真】オランダ国王夫妻との別れを惜しみ、頬にキスをする雅子さま。他、ベルギー国王一家と20年ぶりの再会を果たす天皇皇后両陛下なども

【オランダ】

もとキャリアウーマンのマキシマ王妃は、雅子さまのよき理解者。オランダ到着後、13〜16日の4日間はゆっくり過ごせるようにという国王夫妻の気遣いから、公的な行事は行われなかった（17日）

プリンセス・マキシマ小児がんセンターで、雅子さまは闘病中の日本人の女の子から花束を受け取られ、「きれいなお花だね」と微笑まれた（19日）

国王夫妻との別れを惜しみ、頬にキスをする雅子さま。感謝を伝えられた両陛下に、国王は「私たちの関係はとても特別なもの」という言葉を贈られた（19日）

国王夫妻主催の晩餐会で陛下は、先の大戦を振り返り、「悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければ」と話された。18分にも及ぶ英語でのスピーチの内容は、雅子さまとともに、晩餐会の直前まで練られたという（17日）

【ベルギー】

住まいのあるラーケン宮から、約100km離れたシエルニョン城まで訪れ、両陛下を歓迎した国王一家。エリザベート王女や2人の王子とは、2006年のオランダご訪問の際に会われて以来、20年ぶりの再会となった（21日）

歓迎式典や晩餐会が行われる、首都ブリュッセルのラーケン宮に移られた両陛下。炎天下でも終始笑顔で会話を楽しまれた（22日）

会話が弾み、絶えず笑いがこぼれる両陛下と国王夫妻。陛下と国王はともに66才で、20代の頃から交流を重ねられている（22日）

※女性セブン2026年7月9・16日号