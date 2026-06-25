佐藤満春“日常エッセイ”刊行 豪華布陣の特別コメントも「信頼できるみんなとのやりとりも」【コメント全文】
お笑いコンビ・どきどきキャンプの佐藤満春が、新刊『今日も、喫茶店より』（KADOKAWA）を8月19日に発売する。
【写真】洗練されたデザインがカッコイイ…サトミツが購入した日産『セレナ』
放送作家として『オードリーのオールナイトニッポン』『春日ロケーション』『DayDay.』『キョコロヒー』など多数の番組を支え、作家、芸人、トイレ・掃除の専門家等、さまざまな顔を持つサトミツこと佐藤満春による日常エッセイ。毎日は特別な出来事ばかりではありません。しかし振り返ってみると、人生を形づくっているのは、そうした小さな時間の積み重ねかもしれない。
喫茶店仲間として、朝井リョウ、佐々木久美、富田鈴花、加藤史帆、並木風雲、吉川真一朗からのコメントが寄せられる。
■佐藤満春
この度、エッセイ集を出版することになりました。
その多くが、なんでもない喫茶店で書かれたなんでもない文章になります。
すごく充実した仕事をして、楽しい仕事をしているが毎日楽しいわけではないし家族も子もいて趣味も充実しているけど毎日最高！というわけでもないという大きな矛盾を抱えた僕の日々の感情を吐露したエッセイです。
僕がいる喫茶店にはいろんな人が訪れます。そんな信頼できるみんなとのやりとりも見どころの1つです。どうぞご期待ください。
なんでもない毎日です。申し訳ありませんが。
今日も、喫茶店より
佐藤満春
■収録内容（一部抜粋）
・はじめに
・快活CLUBでお湯を飲む。
・若林くんと定期的に旅行に行くわけだが
・春日はよく、物をくれる
・我が家に保護犬がやってきた話
・サトミツ様と水に書いてある
・言い訳し放題とサービス精神
・詳しそうなのに、別に詳しくない時にする正しい表情
・喫茶店で笑ってたらこうなった
・インドネシアのバラエティ番組に出た時の話
・僕は大学1年の夏、マレーシアで耳に穴をあけた
・人材不足とタウンワーク
・おじさんの「かわいい」「かわいそう」の境界線
・変態さん、いらっしゃい
・12月3日9時 日テレ この時何が僕に起こったのか
・佐々木美玲に「どんな時が幸せですか？」と聞かれた日
他
【写真】洗練されたデザインがカッコイイ…サトミツが購入した日産『セレナ』
放送作家として『オードリーのオールナイトニッポン』『春日ロケーション』『DayDay.』『キョコロヒー』など多数の番組を支え、作家、芸人、トイレ・掃除の専門家等、さまざまな顔を持つサトミツこと佐藤満春による日常エッセイ。毎日は特別な出来事ばかりではありません。しかし振り返ってみると、人生を形づくっているのは、そうした小さな時間の積み重ねかもしれない。
■佐藤満春
この度、エッセイ集を出版することになりました。
その多くが、なんでもない喫茶店で書かれたなんでもない文章になります。
すごく充実した仕事をして、楽しい仕事をしているが毎日楽しいわけではないし家族も子もいて趣味も充実しているけど毎日最高！というわけでもないという大きな矛盾を抱えた僕の日々の感情を吐露したエッセイです。
僕がいる喫茶店にはいろんな人が訪れます。そんな信頼できるみんなとのやりとりも見どころの1つです。どうぞご期待ください。
なんでもない毎日です。申し訳ありませんが。
今日も、喫茶店より
佐藤満春
■収録内容（一部抜粋）
・はじめに
・快活CLUBでお湯を飲む。
・若林くんと定期的に旅行に行くわけだが
・春日はよく、物をくれる
・我が家に保護犬がやってきた話
・サトミツ様と水に書いてある
・言い訳し放題とサービス精神
・詳しそうなのに、別に詳しくない時にする正しい表情
・喫茶店で笑ってたらこうなった
・インドネシアのバラエティ番組に出た時の話
・僕は大学1年の夏、マレーシアで耳に穴をあけた
・人材不足とタウンワーク
・おじさんの「かわいい」「かわいそう」の境界線
・変態さん、いらっしゃい
・12月3日9時 日テレ この時何が僕に起こったのか
・佐々木美玲に「どんな時が幸せですか？」と聞かれた日
他