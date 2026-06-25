フジ・メディア・ホールディングスの第８５回定時株主総会が２５日、都内で開催され、総会後に清水賢治社長が会見した。

元タレントの中居正広氏の女性トラブルを発端とする一連の騒動が発生し、昨年の株主総会は多くの出席人数を見込んで有明アリーナメインアリーナで開催されていた。

今年は例年の会場であるフジテレビ本社ビルに戻り、昨年のような混乱はなかった。議決権を有する株主数は、昨年の５万６２１５人に対し、今年は１万７８３７人減の３万８３７８人。総会所要時間は昨年の２６８分に対し、今年は１３８分減の１３０分。出席人数も昨年の３３６４人に対し、今年も３００４人減の３６０人となった。

フジ・メディアＨＤ、フジテレビの代表取締役社長を続投する清水氏は「去年の１年間は、改革に取り組んできた。２年目になるからは、会社として事業改革を進めていかないといけない。広告事業としては難しいが、ＩＰコンテンツを核とする会社になること。（ＩＰコンテンツに）様々な業者が参入する中、生き残るだけでなく成長していくのかをかなり大胆なアクションをしないといけない。それが今年１年やるべきこと」と語った。