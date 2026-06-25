演歌歌手の千昌夫（79）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ヘリコプターライセンスを公開した。

24日の投稿で、「ヘリコプター技量維持のため時々40数年前にライセンス取得。脳劣化防止フライト」とつづり、ヘリコプターの中の写真をアップ。「#ヘリコプターライセンス」「#回転翼機免許」と添えた。

続く25日の投稿では「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです」と記し、自身のライセンスの写真をアップ。「今はクレジットカードサイズ」「#ヘリコプターライセンス」「#ベル206」「#ジェットヘリコプター」とした。

ライセンスには、氏名は「阿部健太郎」、本籍は「神奈川県」と記されており、発行元が「運輸省」、さらには限定年月日は「昭和63年9月11日」と年代を感じさせるものになっている。

この投稿に、フォロワーからは「かっこいいです」「有視界飛行方式よりも更に難しい計器飛行！素晴らしいです」「スターは違う」「凄いですね」などの声のほか、「本名見て、さらに、びっくりした」「本名、初めてしまりました」「本籍が岩手ではなく神奈川なんですね」「運輸省」とライセンスの記述内容に驚く声も多く見られた。