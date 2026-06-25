第1話のおさらいはこちら

【写真】裏切者はこの人

2023年に放送され、大きな話題を呼んだ堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』。7月26日から第2シーズンの放送が始まるのを前に、第1シーズンの各話を振り返ります。

『VIVANT』第1シーズンは無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。また6月27日からは地上波でも第1シーズンが一挙再放送される予定です。

以下、第2話あらすじを紹介します。

第2話あらすじ

バルカ警察の追跡を逃れ、なんとか日本大使館へ避難した乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）の3人。

そこへ、バルカ警察のチンギス（Barslkhagva Batbold）とバルカ共和国のワニズ外務大臣（河内大和）がアポなしで訪れる。乃木たち3人の身柄引き渡しを求めたが、駐バルカ共和国・日本大使の西岡英子（檀れい）は、その要求を拒否した。

一方、大使館内では翌日に予定されている現地企業との交流会に向けて、職員のナジュム（ブルース・テイラー）がモンゴル語で警備の打ち合わせを行っていた。

「ここはドルジ、ここはカーザ。そして〈ヴィカン〉は全入り口に警備を配置する。明日はお客様の〈ヴィカン〉立ち入りは禁止する」

そこに通りかかった野崎は、「ヴィカン」という単語が気になり、足を止める。



聞こえてきた「ヴィカン」という単語に足を止める野崎守 (C)TBS

ナジュムが「ヴィカン」と言っていたのは、「別館（BEKKAN）」のことだった。モンゴル語で「BE」を「ヴィ」と発音することに気づいた野崎は、乃木が聞いた謎の言葉「ヴィヴァン」が「BEBBAN」と表記されるのではないかと推測する。

さらに、ホワイトボードに書かれた「BEBBAN」のBの下部を指で消して「BEPPAN」とし、スタッフに読ませると、その発音は「ヴィヴァン」に酷似していた。

野崎は乃木に向かって「お前が別班？ まさかな……」と意味深な笑みを浮かべると、その場を後にした。

大使の裏切り

翌日、野崎、乃木、薫の3人は、西岡大使の案内で秘密の地下トンネルを通り、ロシア国境へ向かうことに。

約1キロの地下通路を歩き、トンネル出口から地上の様子をうかがうと、チンギス率いる警察隊が待ち構えていた。

西岡大使が乃木たちを裏切り、地下トンネルの情報をバルカ共和国側に漏らしていたのである。

やむなく来た道を引き返した一行は、ドラム（富栄ドラム）が用意したトラックの荷台へ乗り込み、大使館からの脱出に成功する。正門で警備員に見つかりそうになるが、ナジュムの機転によって危機を切り抜けた。

その後、一行はバルカ警察の警備が整う前にモンゴルとの国境を目指した。かつて両国の間で紛争があった影響で、検問は事実上閉鎖状態。少人数の警備員はいるが、トラックで強硬突破できると考えていた。

道中、薫は病院の同僚・イリア（真凛）との電話で、ジャミーン（Nandin-Erdene Khongorzul）が病院から姿を消したことを知る。何度も頭を下げて頼み込む薫の姿に折れた野崎は、途中でジャミーンの家へ立ち寄ることに。

そこで発見したジャミーンは、重度の脱水症状により意識を失っていた。

野崎はすぐに出発しようとするが、薫は「今処置しなければ助からない。アディエル（ジャミーンの父）から、この子を頼むと言われたんです」と譲らない。

しかし、西岡大使がジャミーンの存在までバルカ警察に伝えていたため、この場所に長く留まるのは危険だった。野崎たちはジャミーンを連れて逃げる決断を下す。

死の砂漠の途中で

砂漠の洞窟に身を潜めた一行は、3日間ジャミーンの看病を続けた。ドラムがイリアから薬を受け取り届けたこともあり、懸命な看病の末、ジャミーンはついに意識を取り戻した。

日本へ帰国するため、バルカ脱出の方法を模索する一行。しかし国境の警備はすでに強化されていた。残された手段は「死の砂漠」と呼ばれる「アド砂漠」をラクダで横断することだけ。

砂漠を越えるには最低でも7日間を要し、昼の地獄のような暑さや夜の寒さに耐えなければならない。かつて2日間ラクダで移動した経験を持つ野崎は「最悪だったよ。疲れ果てて会話もなくなる」と振り返る。

すると薫は、「これが最後のまともな会話になるかもしれませんね。じゃあ聞いてもいいですか？ 別班って何なんですか？」と野崎に尋ねる。



砂漠に立つ柚木薫と乃木憂助 (C)TBS

別班は

野崎は、別班は表向きには存在しない自衛隊の非公認諜報部隊で、日本国内のテロを未然に防ぐ任務を担っていると説明した。

話を聞き終えた薫が「それで、乃木さんが別班だと間違えられたわけ？」と尋ねると、野崎は「実は」と切り出し、「お前の経歴を日本の仲間に徹底的に調べさせた」と乃木を鋭い目で見つめる。

しかし直後「だが怪しいところはなかった」と告げると、その場の緊張は一気に解け、3人は大笑いするのだった。

その後、ジャミーンとはいったん別れることに。イリアが車で迎えに来て、ジャミーンはイリアの家で日本へ渡る準備を進めることになった。

そして一行は、灼熱の太陽と激しい砂嵐が待ち受ける死の砂漠へ足を踏み入れる。

夜はラクダの背で眠りながら移動を続けていたが、翌朝になると、ラクダの上から薫の姿が忽然と消えていたのだった。



最後尾のラクダに乗っていたはずの薫の姿が…… (C)TBS