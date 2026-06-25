ホンダ新型「Super-ONE」に販売店で反響

ホンダは、新型小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を2026年5月22日に発売しています。現在、販売現場にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

スーパーワンはベースとなる軽EV「N-ONE e：」をもとに専用シャシーを採用し、EVならではの走りと運転の楽しさを両立したモデルとして開発されました。

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ボディサイズは全長3580mm×全幅1575mm×全高1615mm、ホイールベース2520mmです。

エクステリアは、前後に張り出したブリスターフェンダーを採用し、ロー＆ワイドなスタンスを表現しました。

インテリアは水平基調のインストルメントパネルを採用。専用スポーツシートやBOSEプレミアムサウンドシステム、Google搭載Honda CONNECTディスプレーなども備えています。

パワーユニットには47kWの電動モーターを搭載し、一充電走行距離はWLTCモードで274kmです。普通充電は約4.5時間、急速充電では約30分で80％まで充電可能です。

また、新型Super-ONEには専用開発の「BOOSTモード」を搭載。

最大出力を通常時の47kW（約64馬力）から70kW（約95馬力）へ高めるほか、7段変速を再現した「仮想有段シフト制御」や仮想エンジンサウンドを発生させる「アクティブサウンドコントロール」を備えています。

ステアリングのパドル操作による変速も可能で、メーターには仮想のエンジン回転数を表示する疑似タコメーターも採用されました。EVながらマニュアル車のような運転感覚が楽しめるのも特徴です。

価格（消費税込）は339万200円です。

なお、2026年6月現在は国のCEV補助金130万円に加え、東京都では最大60万円の補助金制度が用意されています。

それでは、今回発表されたSuper-ONEについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。ホンダの販売店スタッフは、次のように話します。

「発売以来、最も熱心に展示車をご覧いただいているのは、40代後半から50代の男性のお客様です。かつて『シビック タイプR』や『インテグラ』といったホンダのスポーツモデルを乗り継いでこられた走り好きの方やホンダファンの方が非常に多い印象です。

お子様が自立されてミニバンが必要なくなり、『自分が運転してワクワクする趣味の車に乗りたい』とご来店されます。

集合住宅にお住まいで充電環境に悩まれる方も一部いらっしゃいますが、セカンドカーとして戸建ての自宅で充電できる環境にある方からは、274kmという航続距離も『これだけ走ればセカンドカーとしては十分割り切れる』と好意的に受け止められています。

ほかにも実際に試乗して『サウンド込みの運転が楽しい』『マニュアル車に乗っている感覚』などと前向きな感想も多く頂きます」

さらに、補助金を活用した実質的な買いやすさについては次のように話します。

「特に東京都にお住まいのお客様からは、『最新EVが実質150万円程度で手頃な価格で手に入る』と驚きの声を多くいただいています。

これは、ベースとなったガソリン車のN-ONEの上位グレードや、一般的な軽自動車のターボモデルを購入するのと変わらない、あるいはそれ以下の価格帯です。

『これならメインカーとは別に、純粋な趣味の1台として迷わず増車できる』と、このお買い得感が最終的な決め手となり、発表直後から非常に多くのご成約をいただいております」

販売店によると、走りを楽しめる機能や補助金を活用した価格面が評価されており、発売直後から多くの問い合わせや成約につながっているようです。