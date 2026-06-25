＜速報＞P.サイパンが首位、阿部未悠ら1差2位 昨年覇者の女王・佐久間朱莉は1オーバー
＜EARTH MONDAMIN CUP 初日◇25日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額がツアー史上最高の4億円、優勝者は7200万円を手にするビッグトーナメントは、第1ラウンドが進行中。全選手がハーフターンした。
【写真】バンカーの水たまりにボールが…！
6アンダー・首位にP.サイパン（タイ）。5アンダー・2位タイ阿部未悠、川岸史果が並んでいる。3アンダー・4位タイに神谷そら、菅沼菜々。2アンダー・6位タイには“キューティフル”の愛称を持つ韓国の人気選手パク・ヒョンギョン、稲垣那奈子がつけている。昨年覇者の女王・佐久間朱莉は前半を2バーディ・1ボギー・1ダブルボギー。1オーバー・45位タイで後半に入った。米ツアーを主戦場にして日本今季初戦の櫻井心那は、2オーバーで後半をプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新！＞大会初日のスコア速報
EARTH MONDAMIN CUP 初日の組み合わせ
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USTマミヤの未発表シャフトもテスト 韓国の“キューティフル”が4億円大会に参戦「好きなタイプのコース」
渋野日向子ら出場 全米女子プロの組み合わせ
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