aespa最新作『LEMONADE』×「COLLER」がコラボ カスタマイズも楽しめる“唯一無二”の限定アイテムが登場
4人組グローバルガールズグループ・aespaのセカンドフルアルバム『LEMONADE』のリリースを記念し、LINE FRIENDSのカスタマイズ・ライフスタイルブランド「COLLER」とのコラボレーションが決定した。「coller aespa LEMONADE edition」と題された本コレクションは、27日よりZOZOTOWNにて予約販売される。
【画像】メタリックな世界観…！aespa × COLLER 商品一覧
本コレクションは、『LEMONADE』の世界観をファッションアイテムに落とし込んだ全3型を展開。aespaを象徴するメタリックな世界観と、リボンなどのフェミニンなディテールを掛け合わせた唯一無二の魅力的なラインナップとなっている。
ラインナップには、4本のストリングで自由なカスタマイズを楽しめる「BAGUETTE BAG」、フロントに『LEMONADE』のロゴを刺しゅうしたミニサイズの「LEMONADE KEYRING BAG」、そして自分好みにアレンジができるチャームパーツ「METAL STICON SET」が登場。Z世代を中心に高い支持を得る「COLLER」ならではの、世界に1つだけのスタイルを表現できるアイテムに仕上がっている。
予約販売は27日午前11：00から29日午後11：59まで。なお、同日より「LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア」でも予約販売が実施される。
【画像】メタリックな世界観…！aespa × COLLER 商品一覧
本コレクションは、『LEMONADE』の世界観をファッションアイテムに落とし込んだ全3型を展開。aespaを象徴するメタリックな世界観と、リボンなどのフェミニンなディテールを掛け合わせた唯一無二の魅力的なラインナップとなっている。
予約販売は27日午前11：00から29日午後11：59まで。なお、同日より「LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア」でも予約販売が実施される。