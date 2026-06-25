投票用紙に「鳥野」と書かれた票は、島野氏の得票になるのか――。

和歌山県串本町議選の「疑問票」について、落選者が選挙管理委員会の判断の是非を問う訴訟を大阪高裁に起こした。疑問票を巡っては、各地で訴訟になっている。（小松大騎）

昨年４月投開票の串本町議選では、島野靖氏（５７）が３４６票を得て当選し、次点の大川博氏（６６）は３票差で落選。大川氏は島野氏の得票となった疑問票１２票の判定が不当だとして、県選管に島野氏の当選無効などを求め、今年４月に提訴した。

選挙結果の有効・無効を巡る訴訟は迅速性の観点から高裁が１審となる。

訴状によると、町選管は開票時、「鳥野」「しまのヤスン」などの１２票について島野氏の得票とした。

大川氏から審査の申し立てを受けた県選管は今年３月に裁決。６票あった鳥野票について「鳥の字を含む候補者はいないことから、島野の誤記」、しまのヤスン票は「シとンは類似しており、シの誤記」などと判断し、１２票全てを島野氏の有効票とした。

大川氏は訴状で、「島」と「鳥」は明確に区別される基本的な漢字だとし、「通常の注意力であれば取り違えない」と主張している。

２４日に第１回口頭弁論があり、県選管は請求棄却を求めた。

大川氏は取材に「島田という友人に話を聞いたら、『鳥田』と書かれた年賀状を受け取ったことはないと言っていた。当選したい気持ちはあるが、それ以上に、民意が正確に反映される中立な選挙であってほしいという思いを訴訟で伝えたい」と話した。

県選管は取材に「裁決に違法な点はなく、原告の主張には理由がない」としている。島野氏は「県選管の判断にコメントする立場にない。裁判の進展を粛々と見守りたい」と語った。

「まんじゅうや」

公職選挙法は、候補者にいない別人の名前を書いたり、候補者名以外の文字や記号を記載したりした投票は無効と規定。一方で、投票者の意思が明白であれば、有効にしなければならないとも定めている。

総務省によると、各選管の裁決に全国一律の指針はない。同省は取材に「他の候補者の名前などを加味した判断になる。画一的な線引きはできない」としている。

疑問票を巡る訴訟は各地で起きている。

２００５年の徳島県鳴門市議選では、「バンド ヒゲ」と書かれた票を高松高裁は有効と認定。「坂東」という姓の候補者がひげを蓄えた写真を選挙戦で使い、地元住民が「ひげさん」と呼んでいたことから、坂東氏の得票とした。

昨年１１月の茨城県神栖（かみす）市長選では、市選管が「だんごさん」「まんじゅうや」と書かれた票を、実家が老舗和菓子店を営む候補者の有効票と認定。だが、県選管は今年４月の裁決で、通称と呼べるほど広く使用されているとは認められないとして無効と判断した。この候補者は５月、東京高裁に提訴した。

電子投票で

候補者名が印字された用紙に有権者が印を付ける「記号式投票」や、投票所のタッチパネルで候補者を選ぶ「電子投票」では、疑問票が少ない。

総務省によると、知事選と市区町村長選で記号式投票を採用しているのは昨年１２月時点で２０６自治体。白票以外の無効票が少ないという。ただ、投票用紙に印字できるのは６人ほどが限度で、候補者が多い議員選挙には不向きだ。

電子投票は０２年から地方選挙で使えるようになった。宮崎県新富町は今年３月の町議補選で初めて導入。疑問票はゼロだった。町選管の担当者は「民意をより正確に反映できた」と話した一方、課題として、投票機器のリース代などの高額な経費を挙げた。

選挙制度に詳しい立命館大の小松浩特任教授（憲法）は「候補者名を記入する『自書式』は解釈の幅が広く、投票者の意思が正確に反映されない恐れがある。デジタル社会の中、国や自治体は、電子投票を広げるべきだ」と指摘する。