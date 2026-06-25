青木隆治、27日のライブの中止を発表 振替実施「ご理解頂きますようお願い申し上げます」
ものまねタレントの青木隆治（45）が25日、自身のブログを更新。27日に行う予定だった『青木隆治＆FACE アコースティックライブ』を台風接近の予報を受けて中止すると発表した。
【写真】紆余曲折を経て…青木隆治
ブログでは「『青木隆治＆FACEアコースティックライブ』中止・振替のお知らせ」と書き出し「2026年6月27日開催予定の『青木隆治＆FACE アコースティックライブ』につきましては、台風接近の予報を受け、お客さまの安全を考慮した結果、中止とさせていただきます」と発表した。
続けて「楽しみにお待ちいただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、何卒、ご理解頂きますようお願い申し上げます。なお、公演については振替をいたします」と伝えた。
9月5日に東京・銀座の B II（ビーツー）で、Stage1 青木隆治アコースティックライブ（13:00開場 / 13:30開演）、Stage2 Faceアコースティックライブ（16:00開場 / 16:30開演）を催す。払い戻しも対応するとしている。
【写真】紆余曲折を経て…青木隆治
ブログでは「『青木隆治＆FACEアコースティックライブ』中止・振替のお知らせ」と書き出し「2026年6月27日開催予定の『青木隆治＆FACE アコースティックライブ』につきましては、台風接近の予報を受け、お客さまの安全を考慮した結果、中止とさせていただきます」と発表した。
9月5日に東京・銀座の B II（ビーツー）で、Stage1 青木隆治アコースティックライブ（13:00開場 / 13:30開演）、Stage2 Faceアコースティックライブ（16:00開場 / 16:30開演）を催す。払い戻しも対応するとしている。