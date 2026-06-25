お笑いコンビ「三四郎」小宮浩信（42）が23日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。妻との意外な出会いを明かした。

この日は「芸人家庭内リーク」と題して、人気芸人の家庭で見せる素顔や人には言えない秘密をその妻がリーク。小宮の妻から「他の男性を少しでも褒めようものならすぐに“じゃあ僕は？”と誰にでも対抗してきます。実は最近『カナメストーン』さんにハマっているのですが…ライブに行ってることは一切報告してません」とメッセージが寄せられた。

妻が直属の後輩「カナメストーン」を気に入っている事実については「ライブ行ってるの？！知らなかった、手塩にかけてた後輩だし近々だから嫌だっていうのはあります」と本音。妻はライブに行く際は必ず「ライブに行く」と報告をするタイプだといい「『BIGBANG』の時も行くなよって言った。僕と結婚してるなら行かなくて良いじゃん」と持論を展開した。

MCの田村淳が「何の心配してるの？」と聞くと「『BIGBANG』とねんごろな関係になるかなと思って」とポツリ。「出待ちで会ったんで僕は」と話し、妻が小宮を出待ちしていたことが2人の出会いのキッカケだったと明かした。

田村は「だから不安なのか…」と、心配性な小宮に納得していた。