台風7号は25日午後3時45分時点で、宮古島の南東約110kmにあって、時速15kmのスピードで北東に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速30m、最大瞬間風速は40m、半径75内が風速25m以上の暴風域、280km内が風速15m以上の強風域となっています。

＜画像で確認する＞ダブル台風の予想進路図・台風周辺の雨風・発雷確率・47都道府県16日間天気

その後、日本列島に沿うように進み、28日（火）日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

一方、台風8号は、フィリピンの東にあって、時速25kmで西北西に進んでいます。中心気圧998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速23m、最大瞬間風速は35ｍとなっています。

27日（月）に日本の南で熱帯低気圧に変わる見込みです。

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▼台風7号・8号の予想進路図

▼台風周辺の雨風シミュレーション（29日夜まで）

▼日本列島周辺の雨風シミュレーション（28日夕方まで）

▼発雷確率（あさって未明まで）

▼47都道府県の16日間天気