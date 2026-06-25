カブスがメッツから左腕のデービッド・ピーターソン投手（30）をトレードで獲得したと24日（日本時間25日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。代わってカブスの有望株、コール・マティス内野手（22）がメッツに移籍する。両チームはこの日、ダブルヘッダーで直接対決しており、トレードがまとまったとみられる。

ピーターソンは2017年MLBドラフト1巡目（全体20位）でメッツから指名され、20年にメジャーデビュー。24年に10勝を挙げ、昨季も30試合に登板し9勝6敗、防御率4・22だった。今季はここまで16試合に登板（先発は8試合）し、3勝6敗、防御率6・09。今季終了後にFAとなる見通しだ。

カブスは現在43勝37敗でナ・リーグ中地区3位。スティールをはじめ、タイヨンやブラウンら投手陣が負傷者リスト（IL）に入っており、先発補強が急務だった。

一方、メッツはこの日、ダブルヘッダー2試合とも敗れ5連敗。34勝46敗と負け越しが増え、ナ・リーグ東地区最下位に沈んでいる。

米スポーツ専門局「ESPN」電子版のジェフ・パッサン記者は自身のX（旧ツイッター）で「メッツがどれほどの大規模な放出に踏み切るかは、トレード期限に向けた大きな話題の一つとなるだろう。これは最初のピースであり、ライバル球団の幹部たちはさらに多くの動きを予想している」と今後もメッツは「売り手」に回るだろうと記した。