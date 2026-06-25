落語家・四代目林家染丸（76）の弟子・林家染二（64）ら6人が25日、大阪・天満天神繁昌亭で「上方落語 笑われてあと心地よき 寄席囃子」（7月初旬発売、西日本出版社）の発表会見に出席。染二は「師匠染丸に（本を）読み聞かせると泣いてました」と語った。

染二らの師匠・染丸は66年に三代目林家染丸に入門して今年で芸歴60周年を迎えた。また、10月には喜寿を迎える。落語家として活躍。さらにはテレビのバラエティーや司会でも知られ、多くの弟子を育成した。12年に脳梗塞を発症して現在は施設で病気療養中だ。

病気の初期の頃から新聞紙上で連載した自身のコラム80回分を中心に、後世に何か残したいと企画。新型コロナ禍で一度は立ち消えとなったが、昨春から再度、出版を画策し「師匠の13年来の夢がかないました」と染二は出版にこぎ着けたことを明かした。

本には、染丸の少年時代から噺家となって孤軍奮闘、林家を再興するために力を注いだこと、落語家自身で寄席三味線方を要請したことなど、自伝的なエッセイを中心に一門の弟子13人らで書き込んだ。寄席のお囃子の世界について、染丸の経験談や語録を愛弟子らが紹介している。

二番弟子の林家うさぎは「落語だけでなくバラエティーや司会もうまく、オールマイティーな師匠です」と紹介。林家花丸は「師匠の人間性を感じていただければ」とPR。林家染雀は「師匠の教育者としての一面を分かっていただける」と太鼓判。菊丸は「久々に師匠の話題で喜んでます」と目を細めた。

本の帯は桂文珍が書いた。駆け出しの頃、大阪・西成の家賃3000円のアパートで隣同士だった2人。文珍は「上方の匂い 上方の粋の世界、林家再興の為 孤軍奮闘〜」と染丸への思いが込められた。

落語家だけでなく、人生的な教訓も読み取れる“染丸語録”が満載。8月22日には芸歴60周年、喜寿を記念した「林家染丸一門会」（天満天神繁昌亭・夜席）を開催する。本の中に染丸の演じた台本2題が書き記されており、染雀が「堀川」、染二が「浮かれ屑より」を披露する。病床にある染丸がサプライズで登場するか、オンラインで顔を見せるかは検討される。出版記念トークには染丸との逸話が「山ほどあるで」と意気込む月亭八方がゲスト出演する。