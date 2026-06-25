「今日好き」相塲星音（りのん）、新ヘアカラー公開「透明感すごい」「大人っぽくなって神秘的」の声
【モデルプレス＝2026/06/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が6月23日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジしたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美人JK「大人っぽくなって神秘的」艶髪ブルーブラックスタイル
相塲は「艶髪ブルーブラックにして頂いた」「どの写真が好きですか？！」と報告し、イメージチェンジ後の写真を複数枚投稿。目上でぱっつんカットされた前髪が印象的な、レイヤーカットされた艶のあるロングヘアをなびかせながらカメラを見つめる姿を公開している。
この投稿には「おしゃれで可愛い」「ブルーブラック似合う」「透明感すごい」「黒髪系も最高」「大人っぽくなって神秘的」「どの写真も可愛い」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」17歳美人JK「大人っぽくなって神秘的」艶髪ブルーブラックスタイル
◆相塲星音、ブルーブラックの新ヘア公開
相塲は「艶髪ブルーブラックにして頂いた」「どの写真が好きですか？！」と報告し、イメージチェンジ後の写真を複数枚投稿。目上でぱっつんカットされた前髪が印象的な、レイヤーカットされた艶のあるロングヘアをなびかせながらカメラを見つめる姿を公開している。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿には「おしゃれで可愛い」「ブルーブラック似合う」「透明感すごい」「黒髪系も最高」「大人っぽくなって神秘的」「どの写真も可愛い」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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